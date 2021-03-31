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國民黨去年以前未繳黨費 今天最後繳納期限不延期

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨文傳會主委王育敏表示，今天仍是去年以前黨費的繳納最後期限，不會延長。圖／聯合報系資料照
國民黨文傳會主委王育敏表示，今天仍是去年以前黨費的繳納最後期限，不會延長。圖／聯合報系資料照

國民黨黨費繳納辦法規定，去年以前黨費繳費期限至今晚12時為止，有中常委表示可比照前主席吳伯雄任內，在黨主席投票當天現場繳納並取得投票權，以免黨員失去黨權無法投票。不過，由於中常委並無在中常會提案，國民黨文傳會主委王育敏表示，今天仍是去年以前黨費的繳納最後期限，不會延長。

王育敏表示，今天截止繳費的範圍是107至109年欠繳黨費每年200元，而今年黨費300元則須於今年黨主席及黨代表選舉細則通過之公告日前繳納完畢，也就是還有1個月的時間。

王育敏表示，到目前為止之前有欠繳，已繳交黨費的黨員有33萬2278人，與去年補選的人數其實是差不多的，但因為只統計到3月28日，而且不包括海外黨員的部分，相信到今晚截止之後，欠繳又補繳的人數會再增加。而今年未交黨費的人期限到下個月底，所以今年國民黨能投票黨主席的確切人數要到屆時才能確定。

據了解，今天此提案在黨內有不少討論，但江啟臣都交由秘書長李乾龍、組發會主委李哲華回復中常委，並提出黨員人數，駁斥繳交率很低的說法，最後中常委沒有提案修法；其中有黨務主管拿著媒體報導中提及「黨員大戶」，大家一聽到黨員大戶就都噤聲，認為與事實情況不符，最後就有常委建議「不要再談了」。

至於黨費繳納方式，包含一，至各級黨部繳交；二， 下載列印黨費繳款單至超商繳費；三，下載手機數位黨部APP繳費；四，郵政劃撥；五，金融轉帳；六，國民黨黨全球資訊網使用信用卡繳款。

中常委 國民黨 王育敏

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