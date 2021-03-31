蔡英文下令蔡易餘3個月內減至百公斤以下 否則「開除黨籍」

民進黨中常會今鬧出小插曲，桃園市長鄭文燦因瘦身有成，黨部有人特地拿體重計讓大家見證，沒想到黨主席蔡英文現場要求民進黨立委蔡易餘也站上體重計，發現他體重破百，馬上下令蔡易餘在3個月內要瘦到100公斤以下，否則將「開除黨籍」。

民進黨今舉行中常會，為證明鄭文燦瘦身成功，體重低於80公斤，特地拿來一台體重計，讓大家見證。蔡英文也要求蔡易餘站上去測體重，結果發現體重破百，竟是109公斤，她下令要蔡易餘在3個月之內減到低於100公斤，還說，「我家有隻導盲犬每天要跑3000公尺，以後就由你（蔡易餘）負責陪牠跑！」

蔡易餘表示，算一算這次已經是第3次被蔡英文下令減肥。

蔡易餘說，其實每次總統要求他減肥，他都有做，只是都會復胖，這次他會用心減肥，有信心在3個月之內達成目標。