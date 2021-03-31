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反對趙少康演講開放 中常委：兄弟鬩牆被拍出來不好看
國民黨中常會今討論邀請中廣董事長趙少康來演講之形式，趙少康盼「全程公開」，但有中常委反對。中常委林金結表示，趙少康發言犀利，「兄弟鬩牆被拍出來也不好看」，等一下民眾又認為國民黨不團結。他認為對於黨內如何改革，在還沒決策之前大家都會有不同觀點、吵來吵去，不希望就以直播的方式進行，應先與中常委做內部交流。
不過，由於今天中常委未在中常會針對此事提案，僅個人意見發言，最後未作成決議。
林金結嘆了一氣聲說，趙少康是政壇老前輩，說話也很犀利，「怕回來變兄弟鬩牆，被拍出來也不好看」。他認為，大家可能有不同的觀點，也希望讓每位都能夠順利發言，但如果因此有一些爭執爭吵，直接轉播出來並不是很好，應該是演講可以開放，但內部交流有不同意見可能產生火花和爭執，被全國觀眾看到又被認為國民黨吵吵鬧鬧不團結。
林金結說，趙少康說他批民進黨也批判國民黨，或是國民黨中常會要不要廢都沒關係，可以在中常會大家來交流探討，但常委的論述有不同觀點，不希望透過直播就把它放送出去，因為還沒有一個決策，大家可能會吵來吵去，希望趙這次回來可以先跟中常委做交流，不要被民眾看到中常委又跟趙少康槓上了。
中常委謝坤宏表示，黨內同志回來交流都是好事，但原則上，他個人建議不要開放直播。上次香港明星馮淬帆到國民黨部演講，回應時針對馬英九、歷任主席，以及當下黨主席江啟臣有所不愉快、且不悅的言行舉止，身為國民黨中常委，此時此刻要捍衛黨的存在與尊嚴。謝最後再度強調「不支持全程開放」。
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