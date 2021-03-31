藻礁公投潘忠政喊話蔡英文見面 總統府回應了

農委會主委陳吉仲與民進黨副秘書長林飛帆，今天上午和藻礁公投領銜人潘忠政見面針對藻礁議題交換意見。林飛帆稍早臉書表示，今天雙方都對於非核、減煤、降空汙、護藻礁這四大目標方向一致，也都不願意看到公投議題被特定勢力政治操作；再次感謝潘忠政與環團朋友持續努力。

林飛帆說，今天雙方能夠坐下來，交換對藻礁議題的看法，這是正面的發展；社會對於藻礁保育的重要性能有更多的認識，這無疑是潘忠政與許多團體朋友的功勞，執政團隊對外也多次感謝他們的辛勞。

林飛帆指出，公投發起方必須踩穩捍衛公投主文的立場，這是可以理解的；但自己和陳吉仲也表達，執政團隊必須要思考，如何在「非核、減煤、降空汙、護藻礁」四項目標間找到平衡點，在保護藻礁的同時，也最小化對減煤期程與整體能源轉型期程的影響，以此尋求可行的作法，這是執政黨責無旁貸的工作與責任。

林飛帆表示，這些日子以來，許多支持者和同屬進步陣營的戰友，都不約而同的表達憂慮，擔心眼前這些紛擾將使國民黨乘虛而入，葬送能源轉型的成果，也因此有許多團體朋友紛紛拋出各種替代解方；要請大家懷抱信心，可以懷憂但不要喪志，要相信台灣走在能源轉型的大道上，大家或許有不同意見，但一定能在相互理解下找到更好的解方。

至於潘忠政會中表達想和蔡總統當面針對藻礁議題交換意見。總統府發言人張惇涵表示，實際上，蔡總統從2017年以來，每年都會有適當的時間與機會，跟許多環團代表們一起見面，面對面交換意見，「這4年當中，與潘忠政先生也有3年與會」。

張惇涵表示，蔡總統與環團朋友的溝通機制一直都有，也希望過去這樣的模式能夠有機會延續；持續溝通、誠懇對話一直是政府的立場，也期盼環團朋友能夠在各項環境領域的議題上，提供政府部門有建設性的政策建議。