美人權報告關切「中國影響台媒報導」 外交部回應了

美國國務院美東時間30日公佈「2020年各國人權實施報告」，報告中提到台灣；外交部今天表示，已經將該報告中所提到的各項議題，轉請國內相關主政機構參考，後續也會協同相關部會向美方說明。

外交部發言人歐江安表示，報告中有關台灣部分，除肯定我國是一個經由多黨選舉產生總統及國會的民主政體外，也指出我國一向履行禁止侵犯人權的法律，且媒體均能自由表達任何觀點。此外，該報告也關切中國不斷透過施壓媒體母公司在中國商業利益的方式，企圖影響台灣媒體運作，並提及我國仍將誹謗及公然侮辱列為刑事犯罪等。

歐江安表示，我國政府一向重視國民人身自由、言論自由等基本人權的保障，相關成果也受到美國等先進民主國家的肯定與讚揚。近年來，台美更透過「印太民主治理諮商」等機制，共同合作促進印太地區的人權、民主及良善治理等核心價值。外交部未來將在這些良好的基礎上，持續深化台美的全球合作夥伴關係。