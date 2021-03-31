國台辦強調一中不能變 國民黨：我們是中華民國派

國民黨主席江啟臣日前表示，國民黨的兩岸路線不能滿足於九二共識，要與時俱進，更進一步提出「九二共識Plus」。中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今強調，兩岸同屬一中、共謀統一，不能改變和模糊。國民黨大陸事務部主任左正東回應，國民黨堅定主張「基於中華民國憲法的九二共識」，對岸若能尊重中華民國存在的事實，兩岸問題就好解決。

左正東表示，國民黨堅定主張「基於中華民國憲法的九二共識」，鼓勵兩岸展開對話交流協商，解決問題。目前兩岸只有對抗沒有對話、只有對峙沒有對弈，國民黨呼籲民進黨政府和大陸當局要負責任地找到開啟對話的方法，解決兩岸人民的實際問題，確保台海和平穩定與安全。

針對國台辦強調一中不能變，左正東說，國民黨是遵守中華民國憲法的「中華民國派」，中華民國是國民黨的核心價值。

媒體問左正東，再這樣發展下去，國民黨的兩岸路線是否會和民進黨越來越像？左正東說，如果民進黨願意遵守連結兩岸又開啟台灣民主自由的中華民國憲法，他相信民進黨可以有很多跟國民黨學習的地方。媒體追問左，所以他認為是民進黨在學國民黨？他說，當然。