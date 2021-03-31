快訊

不滿中國留一手？譚德塞帶隊批評「WHO武漢報告」

AZ疫苗擴大施打！ 增16接種點 22萬醫事人員可打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國台辦強調一中不能變 國民黨：我們是中華民國派

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨大陸事務部主任左正東回應，國民黨堅定主張「基於中華民國憲法的九二共識」，對岸若能尊重中華民國存在的事實，兩岸問題就好解決。圖／聯合報系資料照
國民黨大陸事務部主任左正東回應，國民黨堅定主張「基於中華民國憲法的九二共識」，對岸若能尊重中華民國存在的事實，兩岸問題就好解決。圖／聯合報系資料照

國民黨主席江啟臣日前表示，國民黨的兩岸路線不能滿足於九二共識，要與時俱進，更進一步提出「九二共識Plus」。中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今強調，兩岸同屬一中、共謀統一，不能改變和模糊。國民黨大陸事務部主任左正東回應，國民黨堅定主張「基於中華民國憲法的九二共識」，對岸若能尊重中華民國存在的事實，兩岸問題就好解決。

左正東表示，國民黨堅定主張「基於中華民國憲法的九二共識」，鼓勵兩岸展開對話交流協商，解決問題。目前兩岸只有對抗沒有對話、只有對峙沒有對弈，國民黨呼籲民進黨政府和大陸當局要負責任地找到開啟對話的方法，解決兩岸人民的實際問題，確保台海和平穩定與安全。

針對國台辦強調一中不能變，左正東說，國民黨是遵守中華民國憲法的「中華民國派」，中華民國是國民黨的核心價值。

媒體問左正東，再這樣發展下去，國民黨的兩岸路線是否會和民進黨越來越像？左正東說，如果民進黨願意遵守連結兩岸又開啟台灣民主自由的中華民國憲法，他相信民進黨可以有很多跟國民黨學習的地方。媒體追問左，所以他認為是民進黨在學國民黨？他說，當然。

國民黨 九二共識

延伸閱讀

同台出席晚宴！連勝文、江啟臣互動頻繁 柯文哲主動敬酒

江啟臣：中華民國是郝柏村一生信念 國家有難身先士卒

江啟臣提「九二共識Plus」四大面向 不排斥國共論壇

九二共識與時俱進說挨酸 左正東：官方協議政府才能改

相關新聞

與陳吉仲2小時密談 潘忠政：公投不撤案也不可能被摸頭

藻礁公投推動聯盟今天進入農委會與主委陳吉仲「喝咖啡」溝通，下午近1時結束會談，公投領銜人潘忠政舉辦記者會對外表示，今天提...

金曲歌后退黨「道不同，不相為謀」 柯文哲：會改進

出身「超級紅人榜」的江惠儀出道10年，曾獲第30屆金曲獎最佳台語女歌手獎，她在2019年加入由台灣民眾黨，昨日卻突然在臉...

彭文正質疑論文起訴、黨鞭之子染毒沒事 還真的是「有政府會告人」？

蔡政府再下一城，論文門案讓媒體人彭文正被依加重誹謗罪嫌起訴，檢方此舉一魚兩吃，起訴彭之外，也達成由司法認證總統蔡英文的論文與學位為真的目的；只不過全案彭在節目的論述頗多，卻有起訴與不起訴兩種結果，加上政論節目通常以時事評論為主，刑法規定對可受公評之事為適當評論，是可以不罰，檢方對彭採高標準起訴，對照之前民進黨團總召柯建銘之子染毒，運輸毒品部分獲不起訴，難免讓人質疑先射箭再畫靶，美其名捍衛名譽，實際上是拿法律箝制人民言論自由。

國台辦強調一中不能變 國民黨：我們是中華民國派

國民黨主席江啟臣日前表示，國民黨的兩岸路線不能滿足於九二共識，要與時俱進，更進一步提出「九二共識Plus」。中國大陸國台...

蔡英文論文門事件 為何彭文正被起訴 賀德芬、林環牆沒事？

媒體人彭文正、台大法律系名譽教授賀德芬、美國北卡大學經濟學系副教授林環牆，前年質疑總統蔡英文「論文真偽」而挨告妨害名譽。台北地檢署調查後今依加重誹謗罪起訴彭文正，另依罪嫌不足及有盡相當查證義務，給予賀女及林男不起訴處分，彭文正發表聲明表示要全面反擊，但同樣是質疑蔡英文總統「論文真偽」，為何彭文正被起訴、賀德芬、林環牆卻沒事？

與陳吉仲密談 潘忠政：公投不撤案也不可能被摸頭

珍愛藻礁公投聯盟領銜人潘忠政與環團·農委會主委陳吉仲密談兩小時後，潘忠政接受媒體提訪問表示，公投不撤案也不可能被摸頭。結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。