民進黨南市長選舉前哨戰 區漁會改選 親市長人馬居優勢

台南市區漁會今天改選理監事，政界形容是市長黃偉哲與立委陳亭妃兩方勢力的較勁，選舉結果，親黃偉哲一方的林世傑勝出，獲得較多理事的席次，不過，還是要等理事長選出才能確認誰是贏家。

台南市區漁會這次理監事改選，因現任理事長方信豐已連任兩次，無法參選，又現任總幹事吳春銀也因將屆齡退休，不再連任，新局面吸引各方參選，競爭也特別激烈。

理事長部分，為前台南農產運銷公司總經理林士傑，以及南市區漁會現任理事蔡鴻榮之爭，另黃彥儒、林鈺昕、黃崇修登記候聘總幹事，其中黃彥儒為現任理事，也是吳春銀的兒子，要接母親的棒子；林鈺昕服務農業局，為市議員黃麗招的女兒，黃崇修為區漁會員工。

政界將林世傑、林鈺昕歸為親近黃偉哲的人馬，蔡鴻榮與黃彥儒則被歸為與陳亭妃、市議長郭信良較友好的人馬，因此台南市區漁會這次改選也被形容是明年市長選舉的前哨戰。

過去台南市區漁會選舉投票率低，小組長、會員代表選舉，常同額競選，但今年普遍出現抓對廝殺，競爭激烈；會員代表選出後，為防暴力介入，警方在61名會員代表住處設巡邏箱，保護安全。