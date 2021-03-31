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民進黨南市長選舉前哨戰 區漁會改選 親市長人馬居優勢

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市區漁會今天改選理監事，政界分析親市長的人馬居優勢。記者鄭惠仁／攝影
台南市區漁會今天改選理監事，政界分析親市長的人馬居優勢。記者鄭惠仁／攝影

台南市區漁會今天改選理監事，政界形容是市長黃偉哲與立委陳亭妃兩方勢力的較勁，選舉結果，親黃偉哲一方的林世傑勝出，獲得較多理事的席次，不過，還是要等理事長選出才能確認誰是贏家。

台南市區漁會這次理監事改選，因現任理事長方信豐已連任兩次，無法參選，又現任總幹事吳春銀也因將屆齡退休，不再連任，新局面吸引各方參選，競爭也特別激烈。

理事長部分，為前台南農產運銷公司總經理林士傑，以及南市區漁會現任理事蔡鴻榮之爭，另黃彥儒、林鈺昕、黃崇修登記候聘總幹事，其中黃彥儒為現任理事，也是吳春銀的兒子，要接母親的棒子；林鈺昕服務農業局，為市議員黃麗招的女兒，黃崇修為區漁會員工。

政界將林世傑、林鈺昕歸為親近黃偉哲的人馬，蔡鴻榮與黃彥儒則被歸為與陳亭妃、市議長郭信良較友好的人馬，因此台南市區漁會這次改選也被形容是明年市長選舉的前哨戰。

過去台南市區漁會選舉投票率低，小組長、會員代表選舉，常同額競選，但今年普遍出現抓對廝殺，競爭激烈；會員代表選出後，為防暴力介入，警方在61名會員代表住處設巡邏箱，保護安全。

今天舉行理監事改選，應選出理事15席，共有28人登記角逐，中午投票結果出爐，政界人士表示，從當選名單來看，林世傑一方居多數，拿到近10席的理事。但因為部分新當選理事也與蔡鴻榮友好，仍要等等理事長選舉才能確認誰是下任台南市區漁會理事長。

台南市區漁會今天改選理監事，政界分析親市長的人馬居優勢。記者鄭惠仁／攝影
台南市區漁會今天改選理監事，政界分析親市長的人馬居優勢。記者鄭惠仁／攝影

黃偉哲 投票率

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