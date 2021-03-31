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「藍白合」黃珊珊恐成選舉籌碼？ 柯文哲回嗆：謠言

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市長柯文哲遭議員批將副市長黃姍姍當作選舉籌碼，柯文哲僅說「不評論謠言」。記者胡瑞玲／攝影
台北市長柯文哲遭議員批將副市長黃姍姍當作選舉籌碼，柯文哲僅說「不評論謠言」。記者胡瑞玲／攝影

國民黨智庫國家政策研究基金會上月24日舉辦「願景台灣2030」系列論壇，邀請台北市柯文哲出席，被外界解讀為「藍白合作」起手式，並遭北市議員王世堅批評，柯文哲把副市長黃珊珊當做選舉交易籌碼，犧牲掉黃，最後挺國民黨立委蔣萬安。柯文哲今被問到此事時回嗆，無法評論謠言。

柯文哲說，不要講個謠言，再來評論謠言，沒有辦法回覆這個問題；北市不支持蔣萬安？柯反問，你從哪裡聽來的？

另外，柯文哲昨日出席「110年全國地方議會議長、副議長第一次聯誼座談會」晚宴，不但與有意參選國民黨黨主席的國民黨智庫副董事長連勝文同台，還兩度與連敬酒。

被問到若連勝文當選黨主席，是否有利於與民眾黨合作？柯文哲僅說，假設性問題目前沒辦法回答；對於昨日出席晚會似乎有些尷尬？柯說，不會啦，還好啦，時間過這麼多年了，不會尷尬。

柯文哲 國民黨 北市

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