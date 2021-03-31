陳吉仲感嘆中南部空汙哽咽40秒 柯文哲酸：內心慚愧？

農委會主委陳吉仲昨日前往中興大學討論觀塘三接案時，想到有教師罹患肺腺癌，一度哽咽近40秒，並表示減煤降空汙，政府責無旁貸。台北市長柯文哲今受訪時說，「內心很慚愧還是怎樣？」並問說，所以藻礁挖掉以後，肺癌就會少掉？

柯文哲今出席台北市聯合醫院中興院區附設住宿長照機構開幕儀式，會後受訪時被問到陳吉仲昨日哽咽一事，柯說，「內心是很慚愧還是怎樣？」了解陳吉仲是感傷中南部空汙問題嚴重，造成很多人罹患肺腺癌後，柯文哲說，「所以把藻礁挖掉以後，肺癌就會少掉還是怎樣？」

另外，針對北市近年都更案件占全台57%，但其衍生的廢棄物卻有很大問題，甚至有「北土南送」狀況，造成南部地區產生汙染。柯文哲表示，廢棄物的確是大問題，有一陣子都拿去台北港倒，但最近台北港又大塞車，所以這是大問題沒錯。

營建廢棄物到底要倒在哪裡？柯文哲呼籲，中央要有全國統一調度，因全國各縣市發展，做營造的業者不會很平均，有些縣市較多、有些縣市較少，廢土確實有調派問題，現階段確實需要解決。