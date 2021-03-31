聽新聞
test
0:00 / 0:00
陳吉仲感嘆中南部空汙哽咽40秒 柯文哲酸：內心慚愧？
農委會主委陳吉仲昨日前往中興大學討論觀塘三接案時，想到有教師罹患肺腺癌，一度哽咽近40秒，並表示減煤降空汙，政府責無旁貸。台北市長柯文哲今受訪時說，「內心很慚愧還是怎樣？」並問說，所以藻礁挖掉以後，肺癌就會少掉？
柯文哲今出席台北市聯合醫院中興院區附設住宿長照機構開幕儀式，會後受訪時被問到陳吉仲昨日哽咽一事，柯說，「內心是很慚愧還是怎樣？」了解陳吉仲是感傷中南部空汙問題嚴重，造成很多人罹患肺腺癌後，柯文哲說，「所以把藻礁挖掉以後，肺癌就會少掉還是怎樣？」
另外，針對北市近年都更案件占全台57%，但其衍生的廢棄物卻有很大問題，甚至有「北土南送」狀況，造成南部地區產生汙染。柯文哲表示，廢棄物的確是大問題，有一陣子都拿去台北港倒，但最近台北港又大塞車，所以這是大問題沒錯。
營建廢棄物到底要倒在哪裡？柯文哲呼籲，中央要有全國統一調度，因全國各縣市發展，做營造的業者不會很平均，有些縣市較多、有些縣市較少，廢土確實有調派問題，現階段確實需要解決。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言