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與陳其邁餐敘 帛琉總統邀來帛琉潛水
高雄市長陳其邁今天中午在漢來飯店宴請帛琉總統惠恕仁伉儷，外交部長吳釗燮、立委趙天麟等人陪同。惠恕仁說，聽聞陳其邁喜歡潛水，邀陳其邁來帛琉潛水。
惠恕仁一行中午抵達漢來宴會廳後，親切向在場媒體揮手致意。由於該行程不對外公開，惠恕仁一行步入宴會廳後隨即閉門，也未受訪。
不過雙方在宴會廳內有用英語致詞，惠恕仁也當場向喜歡潛水的陳其邁提出邀約，惠恕仁說，聽說陳其邁喜歡潛水，歡迎他到帛琉潛水。
陳其邁熱愛潛水，有高氧、Advanced 兩張國際潛水執照，也多次造訪帛琉。陳其邁透露，會和惠恕仁交流帛琉潛水經驗，也會談締結姊妹市等議題。
高雄市目前有28個姐妹市、6個友好城市，對於締結姊妹市一事，市府低調不願證實。惠恕仁一行約12點半抵達漢來，預估餐敘至少1小時，之後前往下個行程。
惠恕仁伉儷率團3月28日至4月1日來台訪問，今天到高雄、屏東等地，參訪船舶製造業、水產養殖業，與民間交流，美國駐帛琉大使倪約翰也陪同。
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