張亞中提「兩岸共同體」強調台灣不用讓步就能獲得和平

表態參選國民黨主席孫文學校校長張亞中上午接受廣播專訪，在兩岸政策上，他提出「和平備忘錄」和「兩岸共同體」，強調台灣、北京不用做任何讓步就可以獲得和平；他更依據過去受邀中國大陸演講的經歷，，點名前主席朱立倫、現任主席江啟臣，「大陸不會跟他們談，這已經很明顯了」。

張亞中表示，他提出的「和平備忘錄」曾讓美國在台協會前理事主席卜睿哲在書中用6頁篇幅去做說明；時任國台辦主任、外交部長王毅2013年也邀請他演講他所主張的「和合論」。張亞中強調自己不是舔共者，一直很努力把兩岸的關係從敵對走到和平，自己除了寫書辦活動，受邀大陸外交部會演講，「但中常會有請我去做過報告嗎？沒有嘛」。

張亞中說，他參選黨主席不是為了照顧自己的兄弟、派系，貪圖執權，而是要確定國民黨在重大議題上的方向，能在2024重新執政，國民黨在2024贏不只是國民黨贏、更是台灣老百姓贏，「你以為你團結就可以、找到天王就可以？人家說你們國民黨沒天王，都是天兵！」。

張亞中感嘆，大家在新疆問題、香港問題上罵中共，沒有辦法指出真正的問題，就是把民眾帶向弱智，這個國民黨也有責任。

針對張亞中所提出的「和平備忘錄」。他強調，台灣、北京不用做任何讓步就可以獲得和平，兩岸主權依照憲法來看都是重疊的，但治權，中華民國政府在台灣，中國大陸對台灣沒有治權，所以這就是「分治不分裂」，不分裂也就是不搞台獨，他要北京承認兩岸分治的事實，其實北京也已經默認了。

張亞中認為可組成「兩岸共同體」，共同參與WHO等組織，兩岸三體還可以成立食品安全共同體等，也就是一個代表台灣，一個代表大陸，還有一個代表兩岸的代表團，成立兩岸共同體並沒有任何一個損失，雙方各派代表，你三個（台、中和雙方代表團）、我三個共同決策，例如有關經濟方面就尊重共同體，但外交國防就自己處理，共同體的概念是保護小國。他舉例，這就像兩人結婚後有三個家庭，自己家、對方家和新組成的家，

張亞中也說，兩岸談和平協議「存量不變」，等於中華民國和中華人民共和國同時存在，但可以「增量」。他以自己曾受邀中國大陸官方演講的經歷，表示自己的兩岸政策受到中國大陸認同，點名朱立倫、江啟臣，「大陸不會跟他們談，這已經很明顯了」。