趙少康點名故意漏他？連勝文：不會啦，他不會這麼無聊

國民黨智庫副董事長連勝文今天到彰化參加活動時，被媒體問到中廣董事長趙少康昨天在臉書邀請國民黨主席江啟臣、前主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜一起挑戰接棒深蹲，但卻獨漏他，是不是故意遺漏？連勝文連說二次「不會啦」，他（趙）不會這麼無聊，不會這樣做，可能只是剛好沒想到。

對於參選黨主席的意願，他說「都朝既定方向前進」，被問到軍方退休將領日前高喊支持江啟臣，連勝文說，這些軍方前輩他都很熟，他們禮貌性的表示，他都可以理解。

連勝文被問到趙少康昨天在臉書邀請參選國民黨黨主席熱門人選江啟臣、朱立倫、韓國瑜一起挑戰接棒深蹲，但卻獨漏他，連勝文說，他平常每天去健身房運動，就經常在做深蹲，也不用一定要對著鏡頭做，他二年前就已參加深蹲比賽「這沒什麼了不起」。

連勝文今天上午10點半到彰化縣立美術館參加陳俗蓉墨情山水澗水墨個展，而江啟臣則早他半個多小時到達會場致意後即離去，引發外界連想兩人似乎有刻意避開的意味。