台美簽海巡合作備忘錄 國民黨：應公布內容讓大家監督

我國駐美代表處與美國在台協會（AIT）於美東時間3月25日簽署「台美海巡合作瞭解備忘錄」，這是拜登任內雙方簽署的首份備忘錄。之後，我國友邦帛琉總統惠恕仁訪問台灣，並與美國駐帛琉大使倪約翰同行，又創下中華民國與美國斷交後，美國駐我友邦現任大使與友邦元首聯袂來訪的先例。國民黨副秘書長黃奎博表示，備忘錄內容除非事涉機密，不然應該公布出來。他強調，涉外事務是人民不容易看到的領域，「任何政府都需要強力的監督，但若只能靠官方新聞稿的內容去監督，就會給執政者上下其手的機會」。

黃奎博表示，國民黨歡迎並支持與美國關係實質、互惠的增進，兩國從第一次、第二次世界大戰並肩作戰開始，對於共同利益的維護，已多次透過正式與非正式的方式實踐了。

黃奎博同時指出，這次的海巡合作備忘錄等於是雙方行政部門的聯合政治聲明，不須經過各自的國會，但是國人還是應該要知道內容為何，「好事不該只有高官拍照宣傳，也要讓大家知道內容到底是什麼」。他推測備忘錄應是將過去的交流合作要項及方向做一總整，就算都是過去做過的事，除非事涉機密，不然公布出來也是應該。

去年9月簽署的台美基礎建設融資及市場建立合作架構備忘錄，號稱結合新南向政策與美國印太戰略，內容涵蓋基礎建設、經貿投資、金融、能源等重要議題；黃奎博特別指出，這個備忘錄到現在也沒看到詳細內容，只能透過兩國官網看到一些相關宣傳。

黃奎博說，涉外事務是人民不容易看到的領域，「任何政府都需要強力的監督，但若只能靠官方新聞稿的內容去監督，就會給執政者上下其手的機會」。

對於高調宣揚與美國的海巡合作交流備忘錄，甚至還有媒體或政治人物刻意炒作成「準軍事合作」，前國安相關官員指出，台灣在過去與美、日、菲、中國大陸皆有以海巡署及其對口單位為主的海上人道援助想定推演，在馬英九政府時代還分別與美國及與中國大陸有進一步實際的協調合作，只是不願大張旗鼓地宣揚，因為希望能讓海巡業務的外部合作交流，不致捲入強權政治進而受到影響。

至於台帛「旅遊泡泡」的推動，國民黨國際事務部主任李大中表示樂觀其成，認為兩萬人口、無新冠疫情、高度依賴觀光產業的友邦帛琉，確實需要我國觀光客的資源，協助帛琉政府振興經濟，是雙贏的局面。

但李大中提醒，「旅遊泡泡」的新聞做得再大，也不能成為轉移焦點的手段，忽略了我國新冠疫苗取得的曲折與延宕，到目前只有十一萬餘劑AZ疫苗抵台，等於間接加大了國人染疫的風險，又延緩了國人旅外經商洽公的期程。

對於美國駐帛琉大使隨帛琉總統前來我國一事，黃奎博表示肯定美國拜登政府在沒有正式關係的架構下，仍願與我國官方直接互動。

據前國安相關官員表示，這雖非首次美方具有大使銜的官員來訪，但美國大使倪約翰的隨帛琉官方訪團出現，顯示拜登政府可能想藉這「說大不大又不是無關緊要」的外交先例，與中共互槓或討價還價，未來美方是否將如法炮製，則尚在未定之天，主要需看美國和中國大陸關係的變化。