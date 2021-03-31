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影／盼挺過罷免案 許智傑為陳柏惟打氣
基進黨立委陳柏惟的罷免案已進入第2階段連署，根據TVBS最新民意調查結果，該選區民眾約有24%民眾會出門投票、且同意罷免，陳柏惟今指出，選民投給他4年，一定會把它做完，不會因為這項罷免案，就把事情一年半做完，會有計畫完成這4年任期，完美向選民交代。
民進黨立委許智傑今在立院受訪，也為陳柏惟打氣，許智傑說，雖然有24%民眾有意思要罷免，但不見得都會出來投票，很多人民不見得會希望看到報復罷免持續下去，贊成罷免投票的不會這麼多，相信柏惟會挺過這個難關。
面對許智傑的加油打氣，陳柏惟說，他和許委員在同一層樓，學習他與部會官員如何溝通，有時候許的國會主任也會幫忙；許智傑說「相信不只有我會幫他，全國很多民代都會幫他。」
TVBS調查結果可發現，不同意罷免陳柏惟的比例，約占全體選民的15%，同意罷免比例約佔全體的24%。2020年該選區選民約29萬人，換算下來同意的選票約7萬，略低於選罷法25%的門檻。
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