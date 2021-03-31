邀亞洲統神吃便當、加民眾黨？ 柯文哲：如果他喜歡

知名實況主「亞洲統神」張嘉航今年2月與團隊到公館跳蚤市場舉辦活動賣東西，卻因粉絲太多影響到其他攤商，並和管理員發生爭執，統神現場爆氣叫囂，「你叫柯文哲來啊」，沒想到事隔1個月，統神真的跟柯文哲通上電話，柯文哲還約他到市府吃便當。

與統神吃便當時都聊些什麼？柯文哲回應，年輕人喜歡聊什麼就陪他聊；對於民眾黨立委蔡壁如曾說可邀請統神加入民眾黨，柯笑說，哈哈哈，如果他喜歡的話，其實不要想那麼多，年輕人喜歡聊天我們就跟他聊聊看。

另外，直播平台浪LIVE推出全新跨界單元「玩咖VS 大人物」，由知名遊戲實況主「亞洲統神」張嘉航、鼻地大師國動張葦航主持，首集找來號稱柯文哲代言人的民眾黨立法委員蔡壁如。

節目中，統神直問蔡壁如血滴子稱號由來，蔡壁如笑說，過去在台大加護病房和急救室工作，病人急救時她總能一針見血準確打針，所以就得到這個外號。