金曲歌后退黨「道不同，不相為謀」 柯文哲：會改進

出身「超級紅人榜」的江惠儀出道10年，曾獲第30屆金曲獎最佳台語女歌手獎，她在2019年加入由台灣民眾黨，昨日卻突然在臉書發出聲明表示，自己早在去年9月退黨，退黨原因提到「道不同，不相為謀，願上位者勿失本心，莫忘初衷」。台北市長柯文哲今受訪時表示，「我不曉得，你要問她」，但也承認有改善的地方。

柯文哲說，每個人對於政黨都有很多希望，他也覺得民眾黨一開始不是做得那麼好，所以會有人覺得既然沒做得那麼好就退黨，但他們也一直改進，慢慢的變得越來越好，符合大家期望。

對於江惠儀說「道不同不相為謀」及「希望上位者不失本心莫忘初衷」，柯說，道是什麼？是否在講他勿莫忘初衷？「我也不曉得，你要去問她」。

柯表示，他們沒辦法一開始就拿100分，這個要慢慢進步，坦白講一開始也是成立得有點倉促，一開始也蠻亂的，但要知道他們上禮拜才成立台北市黨部，黨成立1年半了，最重要的地區上禮拜才成立黨部，就知道每件事情都需要時間。

另外，知名實況主「亞洲統神」張嘉航今年2月與團隊到公館跳蚤市場舉辦活動賣東西，卻因粉絲太多影響到其他攤商，並和管理員發生爭執，統神現場爆氣叫囂，「你叫柯文哲來啊」，沒想到事隔1個月，統神真的跟柯文哲通上電話，柯文哲還約他到市府吃便當。

與統神吃便當時都聊些什麼？柯文哲回應，年輕人喜歡聊什麼就陪他聊；對於民眾黨立委蔡壁如曾說可邀請統神加入民眾黨，柯笑說，哈哈哈，如果他喜歡的話，其實不要想那麼多，年輕人喜歡聊天我們就跟他聊聊看。