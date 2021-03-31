翁茂鍾案調閱小組會議何時開？綠委：最快下周

「石木欽案」引爆司法檢調人員與佳和紡織董事長翁茂鍾官商不正常往來疑案，立法院司法及法制委員會11日成立調閱專案小組，時代力量立委陳椒華及邱顯智今天表示，調閱小組應盡速召開首次會議，確認調閱的文件，小組召集人、民進黨立委黃世杰表示，他將向相關單位詢問調查進度後再決定時間，希望最快下周召開。

立法院司法及法制委員會3月11日成立「審檢調警人員涉及翁茂鍾案重創司法信任案真相調閱專案小組」，由黃世杰擔任召集人，會中通過運作要點，運作期間從當日起至5月31日，經小組決議得延長。

陳椒華今天在委員會表示，已經成立調閱專案小組，她希望盡快召開第一次會議，確認調閱文件，司法委員會應該要求司法院、法務部等機關把相關文件送到調閱小組指定地點，但到目前為止，調閱小組的首次會議時間、議程、確認要調閱的文件全沒有進度，希望立刻啟動調閱程序，排定調閱小組會議時間。

邱顯智表示，這件事情已經進行一段時間了，法務部和司法院的調查報告1月公開時，國人並不知道調查報告內容為何，當時監察院及法務部回應因為高檢署把調查報告加密，但經過立委質詢後，高檢署檢察長邢泰釗說應該要解密，法務部長也說已經解密，但到目前為止，國人還是不知道法務部和司法院針對翁茂鐘案的調查報告內容為何。

黃世杰說，委員會的另一位召集委員、國民黨立委葉毓蘭之前安排過專題報告，當時法務部和司法院表示他們正在進行第二輪調查，他們確實已經重新展開調查，而調閱小組規定，文到五天內資料就要送到，他認為若在調查期間進行調閱，會干擾相關單位作業。

黃世杰說，他本來就規劃等相關單位調查差不多之後就會安排，現在既然有立委反映他會盡速排，原則上下周請相關單位來說明，看是否做成決議，不過這也要看實質調查狀況如何，「我們不是要快，是要完整」，他目前還沒詢問相關單位進度，他會問過後做出決定，他個人希望下周，但會依照調查狀況決定。