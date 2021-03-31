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翁茂鍾案調閱小組會議何時開？綠委：最快下周

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導

「石木欽案」引爆司法檢調人員與佳和紡織董事長翁茂鍾官商不正常往來疑案，立法院司法及法制委員會11日成立調閱專案小組，時代力量立委陳椒華及邱顯智今天表示，調閱小組應盡速召開首次會議，確認調閱的文件，小組召集人、民進黨立委黃世杰表示，他將向相關單位詢問調查進度後再決定時間，希望最快下周召開。

立法院司法及法制委員會3月11日成立「審檢調警人員涉及翁茂鍾案重創司法信任案真相調閱專案小組」，由黃世杰擔任召集人，會中通過運作要點，運作期間從當日起至5月31日，經小組決議得延長。

陳椒華今天在委員會表示，已經成立調閱專案小組，她希望盡快召開第一次會議，確認調閱文件，司法委員會應該要求司法院法務部等機關把相關文件送到調閱小組指定地點，但到目前為止，調閱小組的首次會議時間、議程、確認要調閱的文件全沒有進度，希望立刻啟動調閱程序，排定調閱小組會議時間。

邱顯智表示，這件事情已經進行一段時間了，法務部和司法院的調查報告1月公開時，國人並不知道調查報告內容為何，當時監察院及法務部回應因為高檢署把調查報告加密，但經過立委質詢後，高檢署檢察長邢泰釗說應該要解密，法務部長也說已經解密，但到目前為止，國人還是不知道法務部和司法院針對翁茂鐘案的調查報告內容為何。

黃世杰說，委員會的另一位召集委員、國民黨立委葉毓蘭之前安排過專題報告，當時法務部和司法院表示他們正在進行第二輪調查，他們確實已經重新展開調查，而調閱小組規定，文到五天內資料就要送到，他認為若在調查期間進行調閱，會干擾相關單位作業。

黃世杰說，他本來就規劃等相關單位調查差不多之後就會安排，現在既然有立委反映他會盡速排，原則上下周請相關單位來說明，看是否做成決議，不過這也要看實質調查狀況如何，「我們不是要快，是要完整」，他目前還沒詢問相關單位進度，他會問過後做出決定，他個人希望下周，但會依照調查狀況決定。

司法院 法務部 黃世杰

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