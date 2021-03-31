潘忠政今進農委會「喝咖啡」 陳吉仲下樓迎接親熱握手

藻礁公投勢在必行，蔡政府從上至下忙著「拆彈」，農委會主委陳吉仲與珍愛藻礁公投領銜人潘忠政約好今天上午11時會面，潘忠政上午10時40分左右進入農委會大門，提前受訪強調「在公投主文的原則下，所有問題都可以談」；陳吉仲也下樓迎接，握著潘忠政的手說「感謝潘老師願意為了國家一起坐下來討論」，彼此想法目的一樣，都是為了非核、減煤、降空汙。

先前外界只知道陳吉仲將與潘忠政「喝咖啡」溝通，結果今天上午10時30分左右民進黨副秘書長林飛帆率先進入農委會，讓媒體大吃一驚，雖然林飛帆先前就被民進黨指派為藻礁溝通「三劍客」，但並未傳出風聲將在今天場合與潘忠政見面。外界質疑不適宜且「摸頭」意味更加濃厚，潘忠政表示，「林飛帆是陳主委邀請來的」，他過去是學運的重要領導人，現在又是民進黨的副秘書長，應該有相當程度可以幫忙轉達民間團體的意見。

潘忠政表示，今天11時與陳吉仲見面溝通，只要是在公投主文的原則下「所有問題都可以談」，此次陳吉仲釋出善意「我們也表示肯定」；上次見面外界批評有「摸頭」疑慮，潘忠政說，上次是自己太粗率決定，因為當初有50多萬連署書，卻用過去跟陳吉仲私人情誼關係來決定事情，因為一路以來陳吉仲也是重要溝通角色，認為彼此溝通沒問題，但後來內部提醒此時溝通並不恰當，會引起很多不必要困擾，因此決定等到連署書送到中選會再開啟溝通，現在「就是開啟溝通的開始」。

針對談判底線，潘忠政說，他從來沒有反對蓋三接，只是不應該蓋在國家重要自然地景及生態系上，可以討論三接，但根據主文內容，三接必須遷離大潭海岸、海域，包括乾潮線、退潮最底線往外五公里範圍，「只要是在這範圍之外都可以談」，期待國家能源政策可以更有效率進行，而非急就章方式，否則會遺害未來能源轉型。

陳吉仲昨天在中興大學座談會致詞，將藻礁與空汙連結成二選一的問題，潘忠政表示，每個人面對自己親朋好友離去都會非常感傷，「我想陳主委當時一定非常感傷」，但他認為致癌原因很多，跟三接蓋不蓋是否有關連還需要討論，但政府資料一直不夠公開，四、五年來環團不斷努力，政府總強調這是唯一方案，終於環團開了125場記者會之後公投可能成案，現在是很好釐清真相時機，很期待可以開聽證會，消弭大家疑慮。