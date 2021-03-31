國營事業預算協商破局 民進黨團籲藍營連假後回來協商

立法院昨進行國營事業預算案朝野黨團協商，最終破局。民進黨立法院黨團今舉行記者會，認為國民黨團是無端製造理由杯葛審查預算，違背臨時會承諾，呼籲國民黨團連假後回來協商預算。

立法院昨繼續朝野協商「中華民國110年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表─營業及非營業部分」，但朝野未能達成共識，國民黨團最終在休息後未回到協商現場，導致協商破局。

民進黨團今舉行「呼籲國民黨回來朝野協商 認真處理預算」記者會。民進黨團幹事長劉世芳表示，朝野黨團已於今年1月22日在臨時會中達成共識，要優先處理有關於中央政府總預算案，以及國營事業預算的部分，各黨團代表也已簽名表示同意；另外，關於總預算案的提案共有1857案，其中國民黨團就提出1317案，不過經行政單位及國營事業做溝通，國民黨個別委員已撤回超過一半的案子，但最後國民黨團又取消撤回，民進黨團感到相當遺憾。

民進黨團書記長羅致政則批評，國民黨團退出朝野協商的會場，是無理的杯葛預算審查。他強調，總預算的審查原來上一個會期就要完成，卻因為國民黨的杯葛才延到本會期作審查，而國民黨也同意要在新會期中優先處理，現在卻立場反覆；行政單位也已成功協調，讓國民黨團撤回800多案，卻在衛環委員會出現疫苗調閱小組的問題時，又全部取消撤回，一切回到原點。他認為，國民黨團只是在找理由杯葛預算。

他表示，國民黨團只是無端找理由杯葛預算，更認為這是國民黨團鷹派抬頭，甚至是藍營內部問題外部化的結果，傷的卻是全體民眾。

民進黨團副幹事長黃世杰表示，在上一個會期，國民黨團杯葛院會高達12次，導致總預算案必須延到臨時會中做處理，雖然最後臨時會未做處理，但朝野達成共識，會在新會期中優先處理高達5兆元的國營事業預算；另外，行政單位也按協商結論要求，與個別委員做協商，並完成達三分之二案的溝通，現在卻因為一個案子不合國民黨團的意就翻桌，他認為這是非常不理性的問政，呼籲國民黨團不要小題大做，盼清明連假後能冷靜一點回來協商。

羅致政也補充說明，認為藍營指控民進黨團在預算協商寸步不讓是不對的，昨進行到第9案協商，已有5案有共識，可見有一半的案子，民進黨團是同意的，直到協商到第10案，攸關國營事業的決議，雙方產生不同看法，國民黨隨即退出會場。他表示，民進黨團該讓的也讓，為了朝野和諧，能接受的也接受了，國民黨團只是掰出一個理由來杯葛。