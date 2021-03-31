防高薪肥貓案遭反對 國民黨團怒：民進黨酬庸要有底線

國民黨立法院黨團昨天在立院朝野協商今年度國營事業預算案時提案，公股企業董事長、總經理等初任年齡不得超過65歲，但因民進黨團反對而遭保留，國民黨團退出協商。國民黨團總召費鴻泰今天表示，如果民進黨團不同意，那審預算就沒有意義，若他們昨天不堅持，最後到院會處理就會表決通過，執政黨繼續養肥貓。

費鴻泰及國民黨團書記長鄭麗文今天舉行記者會，鄭麗文表示，民進黨執政以來最為人詬病的就是用人，無論是蔡英文第一還是第二任期，民眾最無法接受的就是民進黨吃相難看，酬庸也該有個底線，要適才適所，過去國民黨執政期間就有相關規定，後來在民進黨團總召柯建銘帶領下的民進黨團提出更嚴格的修法，結果現在變成雙標民進黨，執政後馬上改變規定。

鄭麗文說，民進黨昨是今非，因人設事很要不得，為了酬庸量身打造規定，柯建銘昨天說「時空環境改變」，她要問是什麼時空環境改變，「難道聯合國有公布什麼新規定？」她說唯一改變的就是民進黨執政，有各派系的人要養。

費鴻泰說，當初民進黨團提出修法，他是國民黨團幹部，他們接受修法，但蔡英文執政後第一個安插的是兆豐金控的董事長張兆順，國民黨團不適認為這個年紀不能出任，但國家有制度，國營事業的預算被主計處和立法院等單位監督的已經不多，像台農發連預算都不用送到立院，國民黨團認為，若人事的提議無法決定，那預算審起來就沒有意義，因此昨天退出協商。