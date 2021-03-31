陳吉仲哽咽挨批眼淚廉價 李彥秀許願「吉仲哭哭列表」

學界發動的藻礁溝通平台座談會昨天登場，農委會主委陳吉仲提及友人因空汙罹患肺腺癌當場哽咽，停頓約30秒後才說「我失態了」。國民黨副祕書長李彥秀諷刺，陳吉仲廉價的眼淚，滋養不了台灣的困境。

李彥秀批評，陳吉仲拙劣的演技讓人看了瞪口呆，更荒謬的是，但說不定還真得有效？陳吉仲哭，真的已經稱不上新聞，只是陳吉仲鱷魚的眼淚，不但解決不了困境、滋養不了台灣缺水的大地，更是將人民逼上空汙、藻礁二選一窘境的苦肉計。

李彥秀指出，事實上，火力發電不減反增，是民進黨躁進的能源政策一手造成的！再則，民進黨之前一直說中部空汙問題中火不是元兇，現在陳主委有說的煞有其事，到底哪個民進黨官員說的才是真的。

李彥秀表示，民進黨過去在野時，當宣稱的不缺電，振振有詞，彷彿理論實在。不到幾年過去，卻淪落到要用部會首長的苦肉計哀求人民，是失格，更是缺乏執政的承擔。她諷刺，說不定再過不久網路上就會有人整理出吉仲哭哭列表，可以許願嗎？