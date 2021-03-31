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孫大千：陳吉仲為滅絕藻礁消費肺腺癌患者 低級恐嚇

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前立委孫大千批評，農委會主委陳吉仲為了掩護滅絕藻礁的錯誤政策，居然消費肺腺癌的患者。圖／取自孫大千臉書
前立委孫大千批評，農委會主委陳吉仲為了掩護滅絕藻礁的錯誤政策，居然消費肺腺癌的患者。圖／取自孫大千臉書

農委會主委陳吉仲日前表示，珍愛藻礁公投若過，等於藻礁減煤雙輸，他更提多名老友肺腺癌還哽咽40秒。前立委孫大千在臉書批評「夠了，別再演了！陳吉仲真的噁心到爆！」為了掩護滅絕藻礁的錯誤政策，居然還要消費肺腺癌的患者。

孫大千請問陳吉仲，幾年前台中人民站出來反對空汙的時候，陳人在哪裡？台灣人民反對深澳電廠增加機組，拒絕用肺發電的時候，陳人又在哪裡？當時為什麼不為得肺腺癌的老友哽咽呢？

孫大千說，台灣四面環海，為什麼就不可以找到一個兩全其美的替代方案，陳吉仲身為政府與環團對話的窗口，居然只會用幾滴虛偽廉價的淚水，就想要轉移焦點帶風向，這就是蔡英文所謂的溝通。

孫大千表示，陳吉仲在感懷老友們不幸遭遇的同時，有沒有想過要為那些即將被民進黨親手滅絕的藻礁生態系中的海洋稀有生物，流下幾滴同情的淚水呢？身為政府官員，居然變相暗示台灣人民，如果守護藻礁，就只好得肺腺癌，這是一個多麼低級無恥的恐嚇。難道台灣人民就不可以又保住地球珍貴自然資產，又可以身體健康長命百歲嗎。

陳吉仲 藻礁 孫大千

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