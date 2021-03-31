張亞中當造黨者：當選黨主席2024把黨機器給總統候選人

已表態參選國民黨主席的孫文學校校長張亞中上午接受廣播專訪，他表示，自己不當造王者，要當「造黨者」，若他是黨主席，未來國民黨總統候選人出爐，他會將權力交給黨的總統候選人，讓總統候選人兼黨主席統一指揮作戰。他也建議國民黨應該多舉辦黨主席參選人辯論會，把兩岸、能源等政策講清楚，提升國民黨的社會地位。

張亞中表示，國民黨應該利用黨主席參選時間多辦說明會、辯論會，每個月一到兩場談兩岸政策、能源問題等，讓社會焦點放在國民黨願意去討論民眾關心的問題，才不會只有八卦和鬥爭的新聞，大家也會多了解國民黨和提升國民黨的社會地位。

張亞中認為，希望黨主席越多人出來選越好，但大家思考的重點卻是誰的民調高、誰是國民黨的天王，這樣才能帶動團結在一起贏得選舉。但其實從2016、2020兩次大選可看出藍綠版圖改變，綠大於藍，像韓國瑜這樣的強棒還是輸了300萬票，所以就算團結也無法贏民進黨，因為無法得到中間選民的支持，無法感動老百姓。

張亞中說，國民黨無權無錢，剩下的就是理念，尤其是兩岸關係，「民進黨繼續做下去一定會把兩岸帶向戰爭」，以現在的敵對關係去操作仇中、反中。國民黨要思考如何去做到兩岸和平，否則就是置台灣老百姓的安全於不顧，等於成為民進黨的幫兇。他也提到，一中各表無法解決兩岸真正難題，只是事務性協商。

張亞中感嘆，台灣因為某些宣傳，讓社會有一些集體弱勢的現象，讓人不願意去深度思考；他直言，民進黨的宣傳讓年輕人忽略國際大局，他們創造的虛假的謊言讓人掉進連環套解不開。他認為，國民黨提出的建設性主張一定要白紙黑字寫出來，讓大家檢視哪一點有賣台，才能把2024大選拉到和平和戰爭的對決，才有機會重新執政。

他也點名朱立倫日前說要強化親美，但現在美「中」對峙，但不是跟中國大陸離的越遠越好？兩岸關係搞好和歐美關係是加乘效果，如果搞不好發生戰爭，美國也不會來。國民黨為什麼不把這些黨主席參選人找來辯論，看這些天王怎麼解決這些問題，藉此把國民黨包袱卸下來，告訴大家國民黨不會舔共，而是為了兩岸和平而談。

張亞中表示，他參選黨主席的目的就是2024一定要贏。他認為國民黨辦完總統初選後，黨主席應把權力交給總統候選人，誰是總統候選人就掌握黨機器，例如想選總統的趙少康、朱立倫你們成為總統候選人後，他若是黨主席就把權力都給他們，讓他們統一指揮，這是打仗最基本的原則。

對於江啟臣提出的造王者，他則認為，造王者和王者之間常常會發生問題，像朱立倫就是真王者，不當造王者，而現在朱也在猶疑他現在要當真王者還是造王者，現在不選以後怎麼辦。但他認為自己是「造黨者」，讓黨的路線清清楚楚就可以打勝仗。