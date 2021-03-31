密錄器不夠用 國安特勤採購高解析攝錄影機「拍全場」
因應民眾陳抗等特勤維安需求，國安局特勤中心將斥資近百萬元採購高解析度的攝、錄影裝備，未來在層峰蒞臨場所進行大角度的全場蒐證，確保情報周全性。
國安局表示，國安局特勤中心於108年度執行蒞臨場所勤務6千場餘次，每日平均達17場次，現行攝影機、相機數量僅3台，無法滿足勤務作業及任務使用需求。
國安局表示，另因應近年發生板橋大觀自救會陳情案、郭彰律師妨礙公務案及世大運民人陳璋請求國賠案等，監察院及法院屢次要求國安局特勤中心執勤過程須完備紀實作業及影像保存；而現行編組特勤幹員雖已用密錄器實施現場紀實，但因勤務部署及拍攝角度多有受限及影像畫素不佳，因此準備採購特勤勤務紀實攝影機及鏡頭。
國安局表示，購置高解析度攝影裝備，目的在於任務執行、專案演訓、重大慶典場勘及勤務執行，供特勤人員於勤前教育了解現地狀況與勤務結束後研討使用。
特勤中心準採購的攝影裝備，包括價值33餘萬元的CanonSC300攝影機、27萬餘元的SONYPXWZ280攝影機；16萬9000元的Canon50mm T1.3 LF鏡頭、7萬8千元的Canon5D Mark IV相機機身、1萬1千元的Canon5D Mark IV電池手把等。
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