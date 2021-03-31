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美台官員會面 川規拜隨 綠委：對台鬆綁是跨政府共識

聯合報 / 記者陳熙文周志豪李承穎／台北即時報導
美國拜登政府計畫維持川普時期解除美台官員會面限制的政策。民進黨立委羅致政表示，證明美國對台鬆綁，是「跨政府共識」。(美聯社)
美國拜登政府計畫維持川普時期解除美台官員會面限制的政策。民進黨立委羅致政表示，證明美國對台鬆綁，是「跨政府共識」。(美聯社)

英國金融時報報導，美國拜登政府計畫維持川普時期解除美台官員會面限制的政策。民進黨立委羅致政表示，證明美國對台鬆綁，是「跨政府共識」，從川普到拜登都一致，包括美國駐帛琉大使來台，都是放寬政策，對我國有利；國民黨立委馬文君則擔心，相關發展凸顯我過度親美趨勢仍在，美中兩強拉扯下，對台灣恐將有傷。

羅致政說，川普時期放棄以往國務院要求台灣官員的準則，例如接觸台灣官員的層級，以及台灣官員不能到哪些地方；川普廢掉後，外界擔憂拜登上任會重新恢復規定，導致綁手綁腳，結果拜登不僅沒有要恢復準則，還進一步放寬台美官員互動。

民進黨立委林俊憲也說，此次美國駐帛琉大使倪約翰隨帛琉總統惠恕仁來台，可以說是內規廢除後的第一次，也是拜登向台灣傳達雖然廢除內規是川普任內做的，但即使新政府上任了，也沒有把內規訂回來，台美之間往後就在沒有交流限制的狀況下進行。

林俊憲認為，從拜登上任後美國政府一連串的舉動，可以發現印太地區對美國的重要性，以及中國對美國的威脅，「美國選擇派大使來台，是很巧妙、很有外交藝術的手法，堪稱外交手段上傑出的一手！」

馬文君則說，在新冠肺炎疫情肆虐下，世界愈來愈有一分為二氣氛，特別是美中內部都有各自的民族主義問題待處理，各自尋找結盟對象、互相叫囂，台灣在其中恐難為小，未來發展令人擔心。

馬文君說，對台灣而言，採「親美、和中」政策最好，才能獲利最多，但民進黨政府未採等距做法；畢竟地理上，大陸近、美國遠，美方繼續表達類似友善，對台灣未來貿易、區域安全，恐反將造成一定傷害。

民眾黨立委張其祿也說，最近美中抗衡仍嚴重，拜登延續川普已經定下的準則，可看出兩大國仍在叫陣，互相拉抬，因此基本上川普給的惠台政策，拜登仍繼續沿用；拜登的外交政策還是走鷹派路線，雖然我國短時間是獲利者，但長期仍必須隨時觀察變化，因為兩國在博弈，若有得到彼此想要的東西，轉變也會很快，可能也會有不同協議，不能太樂觀。

拜登 川普 馬文君

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