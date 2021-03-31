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拜登維持放寬美台官員會面 介文汲：雙橡園能去了嗎?

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導

英國金融時報報導，美國拜登政府將發布準則，延續前總統川普取消美台交往限制的做法。前外交官認為拜登政府不會將台美交往限制太放寬，因為那可能會造成華盛頓和北京衝突；學者認為，若是準則鬆綁，都正面看待。

駐紐西蘭前代表介文汲表示，川普執政時通過台灣旅行法及台北法案，其中就有交往準則，那是國會通過的、有約束力的法案，若要落實，就會有具體的國務院指導準則，不過，過去美國都不會公開準則，是內部參考文件。

介文汲說，他不認為準則會放太寬，因為那會造成美中衝突，應該也不會比過去改變太多；該項做法從我國和美國斷交以來就不斷調整，就他印象，現職官員不能到我駐美代表處雙橡園，未來是否放寬可以再觀察。

介文汲說，拜登政府若真的宣布這樣的做法，還是會有很多衡量，因為這是具有高度敏感性的議題，跟美國自己的一中政策，以及美國長久以來在美台官員交往形成的慣例有沒有大變化。他認為美方還是會考慮中國的反應會有多大，以及美方可能會有的代價。

政治大學外交系副教授黃奎博說，這是美國釋放對台灣友善的訊息，若是鬆綁，都正面看待。他不認為這和美國駐帛琉大使目前正隨帛琉總統在台灣訪問有關，這是兩件獨立事件，一個是華盛頓總部的原則性界定，一個是在台灣的技術性操作。

拜登 華盛頓 帛琉

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