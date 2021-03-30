不只18歲公民權 民進黨版修憲盼納門檻下修、廢考監

民進黨憲改小組明天將舉行首次會議，雖然定調為初步交換意見，不過據了解，民進黨的黨版已經開始準備，除了18歲公民權之外，預計也會將廢考監、下降修憲門檻等納入，力拚2022年合併地方選舉公投。

府方人士透露，這會期立法院修憲委員會將以舉行公聽會為主，預計下會期才會進入各版本實質審查，屆時希望提出黨版後，黨內意見一致，力拚修憲案在2022年選舉時合併公投過關。

黨政人士指出，目前修憲壓力不在民進黨，而是國民黨背負較大壓力，如果國民黨連18歲公民權都不挺，勢必造成社會觀感不佳，也將引發年輕人反彈，但國民黨內部可能擔心，若未來修憲後，國人滿18歲就可投票，對於青年選票的開發也會相當辛苦。

黨政人士指出，民進黨的修憲版本不會觸碰敏感議題，待國民黨拿出版本之後，立法院下會期將進入深水區，屆時才能研商兩黨是否有合作空間。