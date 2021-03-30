同台出席晚宴！連勝文、江啟臣互動頻繁 柯文哲主動敬酒

國民黨黨魁之爭群雄並起，表態考慮參戰的國民黨智庫副董事長連勝文，今晚出席「110年全國地方議會議長、副議長第一次聯誼座談會」晚宴，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜，以及國民黨黨主席江啟臣、秘書長李乾龍也先後到場，晚宴中連勝文與江啟臣互動多，似乎沒有因黨主席選舉而氣氛尷尬。

柯文哲、侯友宜、江啟臣晚間7時前先後到場，並與現場議員、市府官員等人敬酒，連勝文到場前，侯友宜因行程先行離開，隨後連勝文於晚間7時許到場，並逐一敬酒致意。

被安排坐在台北市議會議長陳錦祥旁邊的柯文哲，逐一敬酒後，就默默開始吃飯，吃完後托著臉看著四周，沒與他人互動，直到北市府局長們主動到主桌敬酒，柯才露出笑容。

另一方面，考慮競選國民黨黨主席的連勝文與江啟臣，似沒受到改選氣氛影響，兩人現場互動良好，頻頻交頭接耳；一旁看連、江互動的柯文哲，二度與連對到眼後，主動舉杯向連勝文及江啟臣敬酒。

江啟臣受訪表示，他連勝文是好兄弟，一同參加晚宴沒什麼好尷尬，晚宴中正常互動，大家不用過度聯想；由於江與柯文哲較早到場，是否有對話？江說，就敬他酒。

曾表態參選黨主席的連勝文，今與江啟臣同台是否尷尬，連僅回應，與江講到台中山區某支球隊有很感人的事情，希望江可以去給小朋友鼓勵一下。

連勝文表示，因較晚到場肚子又餓，加上自己是客人身分，就做客人該做的事情，與現場朋友寒暄，並沒與柯文哲講什麼話。

先前連、柯因悠遊卡總經理人事調動案互嗆，今晚兩度與對方敬酒是否尷尬，連勝文說，「眼神瞄到就敬一下囉」，做客人禮貌就是這樣，公共議題歸公共議題，做客人就要做客人該做的事情。

柯文哲則說，不知道連勝文也會來；會不會尷尬？柯回「不會啦」。至於誰先敬酒，柯文哲說，他不曉得，反正...哎呦，隨後就快步離開。