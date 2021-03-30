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蘇貞昌：台灣在最壞的時代做出最好的成績

攝影中心 / 記者曾學仁/即時報導
行政院長蘇貞昌到立法院進行施政總質詢，今天是本會期最後一次施政報告質詢，蘇貞昌（右二）會後表示世界因為新冠肺炎疫情受到非常巨大衝擊，台灣在最壞的時代做出最好的成績，「但我們一點都不敢沾沾自喜，一定好還要做到更好」。記者曾學仁／攝影
行政院長蘇貞昌到立法院進行施政總質詢，今天是本會期最後一次施政報告質詢，蘇貞昌（右二）會後表示世界因為新冠肺炎疫情受到非常巨大衝擊，台灣在最壞的時代做出最好的成績，「但我們一點都不敢沾沾自喜，一定好還要做到更好」。記者曾學仁／攝影

行政院蘇貞昌到立法院進行施政總質詢，今天是本會期最後一次施政報告質詢，蘇貞昌會後表示世界因為新冠肺炎疫情受到非常巨大衝擊，台灣在最壞的時代做出最好的成績，「但我們一點都不敢沾沾自喜，一定好還要做到更好」並感謝到場的立委。

【中央社／台北30日電】

行政院長蘇貞昌今天說，施政總質詢結束，感謝各立委的鼓勵與指教，而世界因新冠肺炎疫情方興未艾，台灣在最壞的時代做出最好的成績，但還要做到更好，而且百年大旱仍未過去，更要戒慎恐懼。

立法院第10屆第3會期施政總質詢到今天傍晚結束，蘇貞昌最後致詞時做出上述表示。

蘇貞昌說，在立法院的施政報告及總質詢，這個段落已經結束，這段期間感謝各立委先進，給行政團隊許多的肯定、鼓勵與指教，行政院也非常重視各立委給行政團隊的鞭策，以及提出各種寶貴的意見，行政院會研究參採。

蘇貞昌指出，大家看到世界因新冠肺炎、COVID-19疫情方興未艾，受衝擊非常巨大，台灣在最壞的時代做出最好的成績，「但我們一點都不敢沾沾自喜」，一定好要再做到更好。

蘇貞昌表示，同時，百年大旱仍未過去，「我們更是戒慎恐懼」，因此在各方面還會更努力，請立委們多多支持指教。

蘇貞昌指出，在總質詢結束後，立法院接著要進行法案的審查，行政院送來許多法案，請各立委多多支持，讓法案能順利通過，有利於福國利民，讓國家繼續進步。

蘇貞昌致詞結束後，民進黨立法院黨團總召柯建銘率黨團成員上前致意，蘇貞昌也與柯建銘及會議主席、立法院副院長蔡其昌等人也在議場中合影，這次的總質詢也畫下句點。

行政院長蘇貞昌到立法院進行施政總質詢，今天是本會期最後一次施政報告質詢，蘇貞昌（右二）會後感謝到場的立委。記者曾學仁／攝影
行政院長蘇貞昌到立法院進行施政總質詢，今天是本會期最後一次施政報告質詢，蘇貞昌（右二）會後感謝到場的立委。記者曾學仁／攝影
行政院長蘇貞昌到立法院進行施政總質詢，今天是本會期最後一次施政報告質詢，蘇貞昌（右二）會後表示世界因為新冠肺炎疫情受到非常巨大衝擊，台灣在最壞的時代做出最好的成績，「但我們一點都不敢沾沾自喜，一定好還要做到更好」。記者曾學仁／攝影
行政院長蘇貞昌到立法院進行施政總質詢，今天是本會期最後一次施政報告質詢，蘇貞昌（右二）會後表示世界因為新冠肺炎疫情受到非常巨大衝擊，台灣在最壞的時代做出最好的成績，「但我們一點都不敢沾沾自喜，一定好還要做到更好」。記者曾學仁／攝影
行政院長蘇貞昌到立法院進行施政總質詢，今天是本會期最後一次施政報告質詢，蘇貞昌（中）會後感謝到場的立委，並向媒體記者的鏡頭揮手致意。記者曾學仁／攝影
行政院長蘇貞昌到立法院進行施政總質詢，今天是本會期最後一次施政報告質詢，蘇貞昌（中）會後感謝到場的立委，並向媒體記者的鏡頭揮手致意。記者曾學仁／攝影

蘇貞昌 行政院 疫情

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