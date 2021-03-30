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抵制北京冬奧？總統府：目前政府內部還未討論

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
總統府發言人張惇涵。(中央社資料照)
總統府發言人張惇涵。(中央社資料照)

冬季奧運會明年2月將於中國大陸北京舉行，因新疆人權問題，歐美國家及國際人權團體呼籲抵制北京冬奧。總統府發言人張惇涵今天表示，冬季奧運是國際體壇重要賽事，相關籌辦過程必須尊重國際奧委會之決定。目前國內與國際對於明年冬奧之舉辦有多元不同的意見，但目前政府內部並未對該項議題進行討論，「我們將密切關注情勢發展，適當因應。」

張惇涵強調，關鍵仍在北京當局，「我們呼籲北京當局正視國際社會對於明年冬奧多元意見的背後原因。而台灣是民主自由的國家，維護人權、保障自由，是政府的核心任務，也是不會改變的基本價值。」

民進黨立委莊瑞雄昨天表示，台灣應與民主陣營站同一陣線，有必要抵制北京冬奧。行政院長蘇貞昌表示，台灣對於國際上的做法都會參考，也會有適當的因應。

北京 人權 奧運

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