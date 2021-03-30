江啟臣：中華民國是郝柏村一生信念 國家有難身先士卒

行政院前院長郝柏村逝世一周年，國民黨主席江啟臣在臉書表示，「無愧」與「不懼」不僅是郝柏村一生的信念，每當國家發生危難之時，郝院長更是身先士卒，作為中華民國主權，與台灣民主自由的捍衛者；在兩岸立場上，郝一生反獨，捍衛中華民國，「中華民國，是郝院長一生的信念；永遠維持台灣和平安全，是郝院長最後的遺願。」

江啟臣臉書全文：

轉眼間，郝院長離開我們一年了。

《無愧》與《不懼》不僅是郝院長一生的信念，每當國家發生危難之時，郝院長更是身先士卒，作為中華民國主權，與台灣民主自由的捍衛者。

抗戰時從少尉做起，歷經對日抗戰、參加中國遠征軍、國共內戰、一直到捍衛台海和平，中華民國存亡的每一場關鍵戰役，都看得到郝院長站在第一線的身影。

八二三砲戰時，郝院長擔任最前線小金門陸軍步兵第九師師長，幾次與砲彈擦身而過，最終抵擋中共犯台的企圖，這場關鍵的戰役，也奠定了日後台海和平穩定以及中華民國主權的基石。

1988年經國先生去世，郝院長當時擔任最有權勢的參謀總長，當李登輝先生接任總統，政治氣氛最為詭譎而風雨飄搖的時刻，郝院長親自上電視發表談話，表達全體國軍效忠依據《中華民國憲法》繼任的總統。郝院長一席談話，不僅發揮了一槌定音的效果，更是台灣邁向政治民主化的重要關鍵。

1990年，台灣社會治安不穩，暴力犯罪頻仍，郝院長接下行政院長的職務，大力整頓治安，因而獲得治安內閣的稱呼。其實短短不到三年的任期，郝院長不論在民主及民生方面，都有重大的建樹。

包括1992年呼應在野人士呼籲多年的，《刑法》100條廢除，即是台灣民主運動、言論自由及推動人權保障的重大成就；而郝院長推動規畫的「全民健保制度」，更為後來的正式上路奠定了堅實的基礎，更讓台灣人民不分財富，都能享有基本的健康醫療保障。

在兩岸上，郝院長一生反獨，捍衛中華民國，任內並通過《兩岸人民關係條例》制定，設立陸委會、海基會，並促成舉行九二香港會談，為兩岸長期和平穩定發展奠定了基礎。

中華民國，是郝院長一生的信念；永遠維持台灣和平安全，是郝院長最後的遺願。

「哲人日已遠，典型在夙昔」在捍衛中華民國，守護台灣民主自由的道路上，國民黨人永遠沒有妥協的空間。