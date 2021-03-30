核電問題推給侯友宜 議員批蘇貞昌：尸位素餐

行政院長蘇貞昌今日受訪談到核電議題時，將問題丟給新北市長侯友宜，看侯對於核電看法如何。新北市議員葉元之下午在臉書批蘇見識短淺，建議侯應該回擊蘇是「尸位素餐」，中央應該扛起責任而不是擺爛。

蘇貞昌上午前往立院備詢，關於媒體統計有近5成民調認為核電利大於弊，蘇貞昌回應，應該先去問侯友宜對核廢料的意見。

葉元之得知蘇貞昌的回答後，認為身為行政院長的他卻不回應民意，居然把問題推給侯，看了真忍不住想罵髒話，「行政院長這麼好做喔，侯友宜應該要回批蘇貞昌尸位素餐。」葉元之說。

葉元之表示，他身為民意代表，要告訴蘇貞昌新北市對核廢料的立場就是希望中央負起責任，不能擺爛，不會處理的政府就識相點自己下台，換專業的來。

核廢料屬鄰避設施，葉元之也知道，但他指出，各國都能處理，至今依然在使用核電廠，台灣已經有核一、二、三廠發電40年的核廢料，政府應盡力處理核廢及核安問題。