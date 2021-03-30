5兆國營事業預算拖延三讀 民團籲嚴審勿延宕

「今年的預算還在審，恐嚴重衝擊民生計畫！」公民監督聯盟30日指出，110年度中央政府及國營事業預算及基金，應於去年11月30日前完成審議，但5兆餘國營事業預算卻延宕至今，呼籲立院應儘速完成國營事業預算三讀，讓民生計畫得以及早推動。但藍委曾銘宗反駁說，監督預算是立委職責所在。

5兆國營預算延宕

公督盟理事長吳鯤魯指出，以110年度預算為例，新增計畫共50項，總計共238億元，包括退輔會興辦榮民長照機構大樓；台電的能源轉型、再生能源相關計畫；台水為改善老舊高地社區用戶加壓水設備計畫，預算延宕下，這些新興計畫不但不能執行，通過後被壓縮的時間與計畫，更是一場災難，呼籲政府應儘速完成預算審議。

公督盟執行長張宏林也表示，110年度中央政府及國營事業預算及基金，應於去年11月30日前完成審議，但5兆餘國營事業預算至今仍未三讀通過，上週又傳出國民黨祭出千案的焦土攻防戰，無疑將使拖延狀況更為嚴重，然而就算預算延宕，除了新興計畫外，其餘幾乎都能使用前一年度的常態預算動支，代表預算會有未審先用的疑慮，大大弱化立院監督政府預算的功能。

理性審查預算

張宏林強調，公督盟希望依法如期通過預算，不代表要立委草率通過，反而是希望花更多時間嚴格審查、刪除不當預算。

民眾黨立委邱臣遠表示，今年違反《預算法》的規定，已經到第120天，而國民黨作為最大的在野黨，可以在預算審議上進行議事攻防，但在預算審議上，希望回歸立法委員的職權，透過嚴審、刪除預算等方式進行實質審查，這才是人民所期待的。

時代力量立委邱顯智也強調，下午的預算審議應回歸理性協商，呼籲國民黨不要再進行杯葛，多花時間嚴審攸關民生的重要預算案，若再讓預算審查延宕下去，就是對不起繳納稅金的老百姓。

藍委：為民眾把關

對於公督盟批評國民黨祭出千案焦土攻防戰，國民黨立委曾銘宗認為，公督盟的立場本就偏向綠營，他在受訪時指出，國民黨是站在為民眾把關的立場嚴審預算，希望提升國營事業經營效率，為國家做出更大貢獻；數十個國營事業跟基金預算總金額超過5兆元，國民黨共有38位委員，每人提30案很正常，也是職責所在，希望公督盟了解情況後，再發表意見。

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