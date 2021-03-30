潘忠政說明天喝咖啡 陳吉仲：完全尊重不設條件都可談
珍愛藻礁公投連署領銜人潘忠政透露，最快明天將與農委會主委陳吉仲見面，提出召開具法律約束效力的聽證會及要求三接站應遷址重要訴求。陳吉仲在台中「重啟溝通、共尋雙贏方案」座談，他強調「完全尊重潘老師」任何議題都可以討論「不會設任何條件」「潘老師說什麼時候，我們就什麼時候見面」。
陳吉仲今出席中興大學舉辦的座談會，被問到潘忠政說約他明天喝咖啡一事，陳吉仲似乎還沒有接獲相關訊息。但他說，陳吉仲說他與潘忠政保持連繫，所有議題都能談，如辦聽證會，目的就是要把三接生態、能源轉型的議題釐清，會負責任就議題完整說明，任何議題都可以討論「不會設任何條件」。
陳吉仲針對雙方會面原本說這幾天，但一聽潘忠政提到明天，他隨即改口說：完全尊重潘老師，「他講什麼時候，我們就什麼時候見面」。
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