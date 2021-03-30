交通建設攸關民生 區域立委要求加速

安坑輕軌、基隆捷運、高捷延伸，區域立委們異口同聲希望交通部加速建設！30日立院交通組質詢中，藍委羅明才希望交通部能減少安坑交流道管制，藍委陳超明也呼籲蘇貞昌要多幫苗栗縣負擔交通建設，綠委蔡適應則詢問有關改善基隆交通的交流道與捷運方案。民眾黨邱臣遠亦要求加速西濱公路改善工程。

偏遠縣市盼連接都會

羅明才詢問交通部安坑輕軌是否能如期在年底完工？蘇貞昌表示：會。另外他希望坪林交流道在連假期間減少管制，讓民眾可以在交通上更方便，不過林佳龍答詢表示，上坪林交流道的車輛大多為外縣市車輛，為了兼顧主道順暢，要讓當地民眾繞道很不好意思，會儘量縮短管制時間。

無黨籍立委蘇震清表示，屏東人口外移程度僅次於台北市，主要原因除了就業機會少以外，就是交通不便，隔著1條高屏溪，高雄的交通建設已逐漸起步，他希望除了高鐵南延至屏東以外，如高捷延伸至屏東、屏南快速道路等建設能更加速推動，交通部長林佳龍表示，相關方案已經開始評估。

綠委蔡適應問到，交通部何時會召集台北、新北與基隆市長召開交通會議，並宣布基隆捷運確定方案？林佳龍說2個月內有機會宣布，3個縣市首長已經有初步共識，不過目前最大的爭議點是八堵到基隆這一段，蔡適應建議能避免過去擴建或是現地改建的方案，規劃新路線，林佳龍表示會加以評估。

西濱改善可提前完工

陳超明表示，苗栗財政困難，希望中央能夠多幫忙，而且現在已經供五停二，情況更嚴重，希望中央儘速協調供水，讓苗栗少給外縣市一點水。不過蘇貞昌表示，苗栗目前供五停二是不得已的狀況，且過去如造橋交流道等建設都有全額補助，兩人一度吵得不可開交。

邱臣遠則提到，近來大客車意外頻傳，西濱近來車禍也顯示其準國道的尷尬地位，因此希望能將西濱35億的改善工程從原定3-4年完工提前至2年，原本蘇貞昌表示，工程有一定時間，如果是行政效率惠要求加速，但牽涉工程本身就無法，但林佳龍表示，西濱確實需要更整體規劃，鬆口願意提前至2年完工。

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