陳吉仲哽咽提空汙 潘忠政：不建議官員用感性訴求方案

中興大學今邀請專家學者及政府討論三接站替代方案，農委會主委陳吉仲出席一度哽咽說，中興大學有多位老師罹患肺腺癌，不是說減煤降空汙就要影響藻礁，但也不能因此影響減煤步伐，希望找到多贏方案。珍愛藻礁公投領銜人潘忠政表示，基於行政一體原則，也許陳吉仲有他的無奈，但解決空汙有很多方法，不建議政府官員用感性訴求當成單一解決方案。

陳吉仲開出三個時間點希望跟藻礁公投推動聯盟溝通，分別是今天、明天及後天，潘忠政說，已回應陳吉仲，最快明天就可以見面，等待對方回覆；陳吉仲今天受訪則表示，會隨時配合潘忠政。

針對陳吉仲今天的「空汙說」，潘忠政表示，解決空汙應該有很多方法，不應該把埋掉藻礁當作唯一選項，應該是大家坐下來把長期資料統統拿出來核對，如果好好開聽證會一定可以釐清、共同解決很多問題，否則老是由中油、經濟部用單方面資訊洗腦民眾，這不是民主社會的常態。

潘忠政說，站在政府官方角度，「有可能是一種行政一體的認知」，陳吉仲才會有今天的說法，也許他還有別的感慨外界看不出來，但保護藻礁議題不是今天才提出，期間也歷經很多複雜程序，但是行政體系總是不願意改變，今天才不得已使用公投手段，既然行政團隊出問題，就應該透過聽證會把所有問題釐清解決，「不建議政府官員用這種感性訴求，把它當成單一的解決方案」。

潘忠政指出，「我個人覺得，既然行政一體也許有他的無奈，過兩天見面可以彼此了解一下他的心情」，他強調，此事不會影響雙方見面與否，不過公投已經送案，既然送案就有必然流程，如果政府有心面對藻礁公投及減煤問題，建議還是開啟聽證會，提供正確資訊，讓外界共同討論。

南部反空汙大聯盟發言人李建誠說，空汙在中南部長期以來都是一個沒有解決改善的問題，跟藻礁保育、三接站蓋在哪裡、有沒有其他替代方案等問題都沒有關聯，中南部空汙問題在於大型固定汙染、移動汙染源沒有解決，這才是根本因素，「今天你把藻礁蓋在觀塘，中南部空汙就會解決嗎？這個連結有點莫名其妙。」

李建誠說，政府老是把空汙跟藻礁混為一談，有點像在恐嚇中南部人，可是以住在中南部的居民來說，改善空汙本來就是應該要做的事情，不應該扯藻礁跟三接站，「光是中南部境內汙染該怎麼解決都已經沒有方案」，現在這是把問題扯遠而且轉移焦點。