觀光推動會議未召開 藍委批蘇揆失職

「觀光小組會議每2個月開1次，蘇院長居然都沒開會，怎麼推動觀光？」國民黨立委江啟臣30日不滿批評，觀光業在疫情間受損慘重，但行政院都沒有遵照法規定期召開「觀光推動發展會議」，要如何幫助觀光業度過危機？蘇貞昌回說，他都有要求部長負責，但江啟臣反質疑蘇貞昌並未依法行政，蘇貞昌表示會檢討。

未定期召開觀光會議

江啟臣表示，雖然行政院、交通部有提出觀光白皮書，也有發現台灣觀光業問題是很好的事，但似乎並未有實質應對作為，譬如喊了很久的觀光局升格觀光署，在這次的組織改造卻未提出，他質疑這不過是部內組織位階更動，為何可以一拖再拖？蘇貞昌表示，會在下個階段組改推出。

但江啟臣不滿說，下次組改不知道還要拖多久。另外他也質疑，將觀光發展條例改成觀光發展法無用，因為法律層級中條例與法的位階是一樣的。最後，他不滿蘇貞昌從食安會議，到現在觀光發展推動會議等任務小組都未按時召開，不過蘇貞昌回應說，他都有要求部長專案處理。

檢討任務小組

但江啟臣提醒蘇貞昌，觀光發展推動委員會是法定要求政委召開、部長為副召集人的編制，而且原本是6個月召開1次，後來在觀光立國等政策下，政府還特別將會議時間改成2個月1次，他質疑蘇內閣自己改會議時間，卻沒有依法行政，他要求蘇貞昌針對這些類似的任務小組都要檢討。

蘇貞昌表示，他回去後會全面盤點這些小組，之後將對外公佈是否存廢的規劃。藍委羅明才則詢問交通部是否會延續去年疫情對交通、航空的紓困？林佳龍表示，目前是否要延續到6月的方案已經在評估，如果有需要的話，會從第1季的剩餘中撥款，協助觀光業度過難關。

民眾黨立委邱臣遠也提到，過去因為評鑑機制更動，而遲遲未公佈的遊覽車評鑑，他希望交通部要檢討評鑑機制，林佳龍也坦承過去評鑑措施不足，台灣的遊覽車與世界不同、很多底盤車改造，因此安全檢測規範確實有檢討空間，會將原本靜態抽查改成實車動態模擬，並隨機到車廠抽檢，增加評鑑審核。

【更多精采內容，詳見 】