陳吉仲說公投過減煤雙輸 潘忠政：政府應尊重公投

針對農委會主委陳吉仲表達如果藻礁公投過了，政府能源無法順利轉型說法，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政今天下午說，陳吉仲畢竟是代表官方立場，會如此說法，可以理解，如今藻礁公投已經送件，政府應尊重公投的結果，一旦公投真的通過，政府就應該想辦法從如何來努力減煤、減碳思考，造福國人，而不是一直以「公投通過就慘了」來思考。

潘忠政表示，針對陳吉仲的說法內容，公投小組今天晚上會召開內部會議討論，現在公投已經送件，環團也了解陳吉仲的立場，「有對話的機會，我們還是會繼續對話」。

經濟部強調三接開發的必要性、否則影響電力需求說法，但是他認為，解決減煤減碳還是有很多方法，環團未來也會繼續努力找出減碳方法，如今公投已送件進行，政府應該用較友善方式，努力尋求改善減煤減碳作法，安撫國人，大家一起來解決。

潘忠政認為，若老是以不蓋三接就無法減煤說法，他對此說法保留，因為減碳有很多方法，不是只有開發三接，國人都可坐下來談、來分析，拿出數據，把真相找出來，到時該怎麼做就怎麼做，公投已經成案，政府就應尊重公投結果。