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我國課徵碳費或碳稅？環保署：正在檢討、溝通中

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
環保署長張子敬今在立法院總質詢被問及我國是否考慮課徵碳費或碳稅？他表示，環保署正在檢討。示意圖。 美聯社
環保署長張子敬今在立法院總質詢被問及我國是否考慮課徵碳費或碳稅？他表示，環保署正在檢討。示意圖。 美聯社

南部反空汙環保團體將於4月4日兒童節舉辦「高雄反空汙抗暖化遊行」。民眾黨立委蔡壁如今天在立法院總質詢時問及，我國是否考慮課徵碳費或碳稅？環保署長張子敬表示，環保署正在檢討，「與其讓國外去課，是不是我們自己課，」如何建立自己的經濟制度、又對減碳有貢獻。

蔡壁如表示，歐盟2030年要課徵碳關稅，我國有無因應措施？與其被國外課碳關稅，不如我國開始課徵碳費或碳稅，把資金留在國內用於減碳。她認為，我國油價是東亞最低，對於碳稅、碳費課徵仍有空間，稍微課徵碳費還是能保有國際價格競爭力。

蔡壁如表示，政府減碳路徑的工具要拿出來，產業結構才能慢慢調整，經濟成長要能和碳排脫鉤。包括製造業和住商節能、交通電動化。民眾和廠商要有所預期，以做轉型因應。

張子敬表示，歐盟希望利用經濟工具逼大家去減碳，所以環保署正在檢討，「與其讓國外去課，是不是我們自己課，」如果沒有這個機制，會認為台灣是不是減碳不力，而會用這個非關稅貿易障礙，對我國產品做一些阻礙。

張子敬說，環保署正在和大家溝通，如何建立自己的經濟制度、對減碳有貢獻，對於國外要做碳邊境關稅這部分，台灣也能有應對方法。

此外，蔡壁如質疑，副總統賴清德2017年擔任閣揆時曾宣示，2030年公務車及公車全面電動化、2035年禁售燃油機車，2040年禁售燃油汽車。但是行政院長蘇貞昌在2019年政策急轉彎，暫緩2035年政策。

張子敬解釋，原來減碳是從法裡面訂定，2050年要減到2005年的一半，但是大家在談的2050年，現在已經不是減半，而是能不能碳中和，減碳路徑要改變，各部會再通盤檢討。汽油車的退場是政策工具，他們會在2050年的目標盤整裡，去納入考慮該政策是否要照這個步調去推動。

減碳 蔡壁如

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