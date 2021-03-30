我國課徵碳費或碳稅？環保署：正在檢討、溝通中

南部反空汙環保團體將於4月4日兒童節舉辦「高雄反空汙抗暖化遊行」。民眾黨立委蔡壁如今天在立法院總質詢時問及，我國是否考慮課徵碳費或碳稅？環保署長張子敬表示，環保署正在檢討，「與其讓國外去課，是不是我們自己課，」如何建立自己的經濟制度、又對減碳有貢獻。

蔡壁如表示，歐盟2030年要課徵碳關稅，我國有無因應措施？與其被國外課碳關稅，不如我國開始課徵碳費或碳稅，把資金留在國內用於減碳。她認為，我國油價是東亞最低，對於碳稅、碳費課徵仍有空間，稍微課徵碳費還是能保有國際價格競爭力。

蔡壁如表示，政府減碳路徑的工具要拿出來，產業結構才能慢慢調整，經濟成長要能和碳排脫鉤。包括製造業和住商節能、交通電動化。民眾和廠商要有所預期，以做轉型因應。

張子敬表示，歐盟希望利用經濟工具逼大家去減碳，所以環保署正在檢討，「與其讓國外去課，是不是我們自己課，」如果沒有這個機制，會認為台灣是不是減碳不力，而會用這個非關稅貿易障礙，對我國產品做一些阻礙。

張子敬說，環保署正在和大家溝通，如何建立自己的經濟制度、對減碳有貢獻，對於國外要做碳邊境關稅這部分，台灣也能有應對方法。

此外，蔡壁如質疑，副總統賴清德2017年擔任閣揆時曾宣示，2030年公務車及公車全面電動化、2035年禁售燃油機車，2040年禁售燃油汽車。但是行政院長蘇貞昌在2019年政策急轉彎，暫緩2035年政策。

張子敬解釋，原來減碳是從法裡面訂定，2050年要減到2005年的一半，但是大家在談的2050年，現在已經不是減半，而是能不能碳中和，減碳路徑要改變，各部會再通盤檢討。汽油車的退場是政策工具，他們會在2050年的目標盤整裡，去納入考慮該政策是否要照這個步調去推動。