蔡英文祭拜史明「為了台灣我們會繼續奮鬥」
清明節將至，蔡英文總統今天到墓園祭拜台獨運動先驅史明，並在臉書上分享照片。她表示，「為了台灣，我們會繼續奮鬥，請歐吉桑放心。」
蔡總統說，「清明節快到了，來史明歐吉桑的墓園看看他。我想告訴歐吉桑，台灣依然是自由民主的台灣。我們堅守信念，團結打拚，透過防疫和產業實力，讓台灣被世界看見，更受到國際社會的肯定。為了台灣，我們會繼續奮鬥，請歐吉桑放心。」
史明在2019年9月病逝台北醫學大學附設醫院，享嵩壽103歲。史明本名施朝暉，1918年11月9日出生，畢業於早稻田大學政治經濟學系，著有「台灣人四百年史」、「台灣民族革命與社會主義」、「民族形成與台灣民族」、「民族形成與台灣民族」等書。
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