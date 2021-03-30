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蔡英文祭拜史明「為了台灣我們會繼續奮鬥」

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
清明節將至，蔡英文總統今天到墓園祭拜台獨運動先驅史明。圖／取自蔡英文臉書
清明節將至，蔡英文總統今天到墓園祭拜台獨運動先驅史明。圖／取自蔡英文臉書

清明節將至，蔡英文總統今天到墓園祭拜台獨運動先驅史明，並在臉書上分享照片。她表示，「為了台灣，我們會繼續奮鬥，請歐吉桑放心。」

蔡總統說，「清明節快到了，來史明歐吉桑的墓園看看他。我想告訴歐吉桑，台灣依然是自由民主的台灣。我們堅守信念，團結打拚，透過防疫和產業實力，讓台灣被世界看見，更受到國際社會的肯定。為了台灣，我們會繼續奮鬥，請歐吉桑放心。」

史明在2019年9月病逝台北醫學大學附設醫院，享嵩壽103歲。史明本名施朝暉，1918年11月9日出生，畢業於早稻田大學政治經濟學系，著有「台灣人四百年史」、「台灣民族革命與社會主義」、「民族形成與台灣民族」、「民族形成與台灣民族」等書。

史明 清明節 台灣人

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