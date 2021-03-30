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江啟臣再抓包政院觀委會2年未開會 蘇貞昌：考慮存廢

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
為提升觀光產業，行政院成立觀光發展推動委員會督導觀光政策，但國民黨立委江啟臣今於立院質疑，行政院長蘇貞昌上任至今兩年餘1次會都沒開。蘇回應，現在是大部長時代，正比較現行運作模式與過去差異，之後會決定委員會存廢。記者周志豪／攝影
為提升觀光產業，行政院成立觀光發展推動委員會督導觀光政策，但國民黨立委江啟臣今於立院質疑，行政院長蘇貞昌上任至今兩年餘1次會都沒開。蘇回應，現在是大部長時代，正比較現行運作模式與過去差異，之後會決定委員會存廢。記者周志豪／攝影

為提升觀光產業，行政院成立觀光發展推動委員會督導觀光政策，但國民黨立委江啟臣今於立院質疑，行政院長蘇貞昌上任至今兩年餘1次會都沒開。蘇回應，現在是大部長時代，正比較現行運作模式與過去差異，之後會決定委員會存廢。

江啟臣要求，行政院級所有任務小組存廢都要徹底檢討。蘇貞昌說，「我就是在這樣做」。

蘇貞昌也回酸江啟臣，「你一向很重視那些會有開沒開，」但開會不一定能解決問題，他上任兩年多來，重視的是專案即時解決，不認同太龐大或形式上會議；現在是大部長時代，由部長親自在地方處理，上來直接到院會他親自主持解決。

蘇貞昌說，他運作政府，最重視有沒有效率與能不能解決問題，如果現在部長運作比較好，那自然就會走這條路。

江啟臣回批，他重視行政效率與依法行政，不能做官只想立一大堆設定目標，但都沒做，依法成立的小組、委員會不開會，還有存在必要？蘇貞昌的做法叫做看人辦事，還有制度可言？

江啟臣質疑，行政院觀光發展推動委員會原每半年開1次會，是民進黨政府改為每2個月開1次；原六都只要副市長參加，也升級為要市長親自到，結果到蘇貞昌上任行政院長後，至今1次會都沒開，最後一次開會已是2018年5月4日。

蘇貞昌說，以前有開會，過去由政委張景森召集，最近沒有是因大部長，由部長親自召集。至於後續這些任務編組存廢，蘇說，這段時會比較現在做法與過去差異，如果現在做法比較好當然委員會就不必存在，之後會做決定。

江啟臣批評，行政體系不是只有蘇貞昌在才算數，有些是有永續性、法制規定。蘇貞昌回應，當然，「你看現在做比較有效率」。

江啟臣今天質詢時也質疑，民進黨政府推動觀光局升格觀光署，但這波組改修法草案卻未提出，難道政院不同意？蘇貞昌表示，他同意觀光局升格，但組改是整體，第一階段立法院完成支持後，下階段再推觀光局升格案修法。

交通部長林佳龍表示，針對觀光局升格有一個籌備小組，也有定期開會，觀光署組改草案已經送到行政院。

蘇貞昌 江啟臣 行政院

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