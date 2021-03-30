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郝柏村逝世周年 郝龍斌赴五指山：父親一生捍衛中華民國

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
今天是行政院前院長郝柏村逝世一周年，周仲南上將、陳廷寵上將、費鴻波上將、季麟連上將等人到場紀念郝柏村。圖／郝龍斌辦公室提供
今天是行政院前院長郝柏村逝世一周年，周仲南上將、陳廷寵上將、費鴻波上將、季麟連上將等人到場紀念郝柏村。圖／郝龍斌辦公室提供

今天是行政院前院長郝柏村逝世一周年，前台北市長郝龍斌上午與家人到五指山去祭拜父親，上將周仲南、上將陳廷寵、上將費鴻波、上將季麟連等人也都到場，讓郝龍斌非常感動。郝龍斌說，今天紀念父親最重要的就是繼承他的遺志，發揚他的遺願，他一輩子捍衛中華民國、反對台獨，相信後人都會在這個理念之下繼續努力，為中華民國奮鬥。

郝龍斌表示，早上到五指山看到許多父親的故舊、袍澤都到那裏對他表達追思和懷念，作為家屬我們非常感謝、感動，今天紀念父親最重要的就是繼承他的遺志，發揚他的遺願，他一輩子捍衛中華民國、反對台獨、還原歷史真相，這樣他的一個奮鬥努力目標，他相信父親的後人和故舊、袍澤，都會在這個理念之下繼續努力，為中華民國奮鬥。

今天是行政院前院長郝柏村逝世一周年，周仲南上將、陳廷寵上將、費鴻波上將、季麟連上將等人到場紀念郝柏村。圖／郝龍斌辦公室提供
今天是行政院前院長郝柏村逝世一周年，周仲南上將、陳廷寵上將、費鴻波上將、季麟連上將等人到場紀念郝柏村。圖／郝龍斌辦公室提供

郝龍斌 台獨

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