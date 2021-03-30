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黨主席選舉朱立倫民調最高 江啟臣尷尬笑回6字

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
國民黨主席江啟臣今天上午率中常委和黨務主管前往慈湖謁陵。記者朱冠諭／攝影
國民黨主席江啟臣今天上午率中常委和黨務主管前往慈湖謁陵。記者朱冠諭／攝影

4月6日是先總統蔣中正逝世46周年，國民黨主席江啟臣今天上午率中常委和黨務主管前往慈湖謁陵，也戴著國旗口罩和支持群眾合影。針對美麗島民調顯示，前新北市長朱立倫被認為最適合當下屆黨主席，江則排第二，江啟臣笑回，民調太多，到7月改選前還會有各式各樣的民調，所以他不做任何評論，大家參考就好。

對於帛琉總統來台訪問，帛琉的駐美大使也跟著來台，代表什麼意義？江啟臣說，歡迎邦交國總統來台訪問，台美關係強化升級，也是大家共同的期待，但所有的對外關係，都必須要務實而不務虛，希望這些關係的提升，最後都能夠有助於台灣和中華民國的國際地位提升，更重要的是要能夠對台灣的經濟社會各方面都有幫助，這是外交最重要的目的。

至於江啟臣新書提到「九二共識Plus」，外界關心國共論壇是否可能成行？江啟臣表示，他們樂見兩岸對話，也希望兩岸之間不應該對立、不要對峙，更不要對戰，應該透過對話交流協商來解決共同問題，需要朝野共同來努力。

江啟臣說，現在國民黨是在野黨，民進黨是執政黨，民進黨的大陸政策應該要往這個方向積極推動，也呼籲兩岸的這個執政當局應該要透過對話交流協商來解決問題，作為在野黨，他們願意扮演橋樑角色，也不排斥國共論壇，只要對台灣人民有利，國民黨都願意做。

國民黨主席江啟臣今天上午率中常委和黨務主管前往慈湖謁陵。記者朱冠諭／攝影
國民黨主席江啟臣今天上午率中常委和黨務主管前往慈湖謁陵。記者朱冠諭／攝影
國民黨主席江啟臣今天上午率中常委和黨務主管前往慈湖謁陵。記者朱冠諭／攝影
國民黨主席江啟臣今天上午率中常委和黨務主管前往慈湖謁陵。記者朱冠諭／攝影
國民黨主席江啟臣前往慈湖謁陵，也戴著國旗口罩和支持群眾合影。記者朱冠諭／攝影
國民黨主席江啟臣前往慈湖謁陵，也戴著國旗口罩和支持群眾合影。記者朱冠諭／攝影

江啟臣 民調 國民黨

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