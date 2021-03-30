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兒童節前夕 立院跨黨派成立兒少權利策進會
時代力量立委王婉諭今天在立法院舉行「兒少權利促進會」成立大會，邀請立法院秘書長林志嘉及跨黨派立委與會。王婉諭表示，在兒童節前夕成立促進會別具意義，未來將舉辦一系列兒少活動，在兒童遊戲權、校園學權、防治兒虐等議題努力推動。
兒少權利促進會發起人、會長王婉諭表示，過去在未擔任公職時，就長期關注並倡議兒少權利議題，進入立法院後，期盼自己能在有限的任期內，推動各項與兒少權利有關的法案及活動。
擔任副會長的國民黨立委蔣萬安說，去年新生兒數創新低，這是嚴肅的課題。孩子在學習成長過程，如何確保其受教權及人身安全等得到保障。促進會未來將依循聯合國1989年兒少權利公約的精神，在台灣落實兒少權益推動。
他也笑說，王婉諭有4個孩子，邱臣遠有3個孩子，給他很大的壓力，「我現在第2個，還只是在路上。」
立法院秘書長林志嘉說，立法院對兒少權利非常重視，目前國內的確面臨對兒童關照有些缺失，亟待面臨克服。去年全國只達到16萬6千名新生兒，對國家是非常大的危機。透過促進會探討，督促政府成立專責機構，相信促進會可提供很多具體意見及修法，大家一起努力。
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