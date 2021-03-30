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趙少康替在美亞裔寫「請命信」 請酈英傑轉交拜登
新冠肺炎疫情重創歐美經濟，當地的亞裔不僅面臨病毒歧視，更發生多起亞裔仇恨犯罪。中廣董事長趙少康今舉行記者會為在美亞裔請命，請AIT處長酈英傑將「請命信」幫忙轉給美國總統拜登 ，保護亞裔美國人的生命財產安全，「不論種族、顏色，都有免於恐懼的自由」。
趙少康表示，他對近日在亞特蘭大因恐怖的種族犯罪被殺害的不幸犧牲者及深愛他們的家人表達最深的哀悼，「我和那些在公共場合因皮膚顏色被霸凌的亞裔美國人一樣感同身受」。趙說，他很多同學在美國成家、繳稅一輩子，卻因為膚色成為被無端攻擊的對象，他們常常無奈的問他，是不是當初來美國來錯了？是不是是時候該回台灣了？
趙少康請酈英傑及拜登給個說法，希望美國在關切世界其他國家人權的同時，也能關切自己國內亞裔人士的安全和人權，請求拜登政府帶頭遏止歪風，保護亞裔美國人的生命財產安全，「不論種族、顏色，都有免於恐懼的自由」。
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