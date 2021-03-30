快訊

趙少康曾想去新疆：陳文茜叫我別去 「否則頭被砍掉」

必殺射門青春！《足球小將翼》與日本的世界盃之夢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

1.7億整修立院會館 林志嘉：按規畫分3年整修

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
立法院司法及法制委員會昨日考察立法院台北、大安會館維修管理現況，圖為台北會館。記者曾原信／攝影
立法院司法及法制委員會昨日考察立法院台北、大安會館維修管理現況，圖為台北會館。記者曾原信／攝影

民進黨立委王定宇與同黨發言人顏若芳爆出同居風波，王定宇稱與其分租是因立法院會館設施老舊、冷氣太吵等理由。立法院擬斥資1.72億元整修台北、大安住宿會館，遭質疑是為王量身打造。立法院秘書長林志嘉今受訪澄清，上一屆就有規畫整修，立院是預定計畫處理。

林志嘉今出席記者會前受訪表示，立院上一屆就開始規畫整修兩個會館，因為已有20、30年都沒有整修；很多立委認為，立法院會館好像比縣市政府的一些會館還要差，所以上屆開始就規畫以3年左右時間做整修，現在就是按照分區處理。

媒體詢問，整修部分是否包括王定宇說的冷氣機？林志嘉指出，當然就是包括整個內部各管線、外牆，還有內裝等，希望能做到安全、乾淨、衛生又舒適。

至於1.7億元整修經費是否太多，林志嘉說，由於會館有兩棟，整修分為3年，每年大概都只有幾千萬元來逐年整修。

林志嘉表示，會館整修本來就是要分期，「不然立委要住哪裡？」所以在施工的時候，有些立委住宿要集中在一個地方，一個會館整修，就全部搬到另一個會館去，整修期規畫才比較長。

相關時間點是否會被質疑是瓜田李下？林志嘉說，不會，因為這是本來就要做的。他也說，台北會館還可以，但的確真的是老舊了。

林志嘉 立法院 王定宇

延伸閱讀

整修立委住宿會館 林志嘉：早已規劃

葉毓蘭帶隊考察立院會館 王定宇：不用理

尷尬！王定宇聲量超車蔡總統全國第一 正面的卻只有5%

女綠委齊轟王定宇 范雲不同調

相關新聞

長榮卡運河一周 趙少康憂心我國天然氣運輸若遇困難

長榮長賜輪擱淺打橫近一周卡住蘇伊士運河，昨天終於順利移出，讓航道重啟通行。中廣董事長趙少康表示，這樣的情況讓他想到未來我...

黨主席選舉朱立倫民調最高 江啟臣尷尬笑回6字

4月6日是先總統蔣中正逝世46周年，國民黨主席江啟臣今天上午率中常委和黨務主管前往慈湖謁陵，也戴著國旗口罩和支持群眾合影...

聲援緬甸人民 時力提決議案盼朝野共同譴責緬甸軍政府

緬甸軍政府血腥鎮壓人民，引發國際輿論質疑。時代力量黨團今在立院程序委員會提案盼立法院朝野共同做出決議，譴責緬甸軍政府。不...

威權象徵處理 蘇貞昌：我是破風手未來在年輕一代

民進黨立委賴品妤今天質詢提到，中央是否要積極推動清除威權象徵；行政院長蘇貞昌說，該做的工作沒有一刻停止，只要目標不變、腳...

蔡英文祭拜史明「為了台灣我們會繼續奮鬥」

清明節將至，蔡英文總統今天到墓園祭拜台獨運動先驅史明，並在臉書上分享照片。她表示，「為了台灣，我們會繼續奮鬥，請歐吉桑放...

江啟臣再抓包政院觀委會2年未開會 蘇貞昌：考慮存廢

為提升觀光產業，行政院成立觀光發展推動委員會督導觀光政策，但國民黨立委江啟臣今於立院質疑，行政院長蘇貞昌上任至今兩年餘1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。