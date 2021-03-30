1.7億整修立院會館 林志嘉：按規畫分3年整修

民進黨立委王定宇與同黨發言人顏若芳爆出同居風波，王定宇稱與其分租是因立法院會館設施老舊、冷氣太吵等理由。立法院擬斥資1.72億元整修台北、大安住宿會館，遭質疑是為王量身打造。立法院秘書長林志嘉今受訪澄清，上一屆就有規畫整修，立院是預定計畫處理。

林志嘉今出席記者會前受訪表示，立院上一屆就開始規畫整修兩個會館，因為已有20、30年都沒有整修；很多立委認為，立法院會館好像比縣市政府的一些會館還要差，所以上屆開始就規畫以3年左右時間做整修，現在就是按照分區處理。

媒體詢問，整修部分是否包括王定宇說的冷氣機？林志嘉指出，當然就是包括整個內部各管線、外牆，還有內裝等，希望能做到安全、乾淨、衛生又舒適。

至於1.7億元整修經費是否太多，林志嘉說，由於會館有兩棟，整修分為3年，每年大概都只有幾千萬元來逐年整修。

林志嘉表示，會館整修本來就是要分期，「不然立委要住哪裡？」所以在施工的時候，有些立委住宿要集中在一個地方，一個會館整修，就全部搬到另一個會館去，整修期規畫才比較長。

相關時間點是否會被質疑是瓜田李下？林志嘉說，不會，因為這是本來就要做的。他也說，台北會館還可以，但的確真的是老舊了。