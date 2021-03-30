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不祥之兆？昨晚台北驚見「血月」 真實原因令人搖頭

陳時中：明天宣布AZ疫苗第二階段接種範圍及時間

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
衛福部長陳時中。本報資料照片
衛福部長陳時中。本報資料照片

我國醫事人員接種AZ新冠疫苗進入第2周，累計9412名醫護人員接種，指揮中心指揮官陳時中今天表示，已請專家檢視，明天會宣布第二階段範圍跟接種時間；媒體問到最新一批疫苗是否最快5月來，陳時中則說「希望它能夠盡快」。

陳時中今天出席「營養及健康飲食」公聽會，會前除了被媒體問到疫苗問題，媒體也問台北市長可能參選人的網路聲量很高中，他一人就占72.4%的聲量，與國民黨立委蔣萬安的6%差距甚大。

陳時中表示，聲量與選舉無關，因大家對疫苗關心，聲量會比較高一點，「現在還在想疫苗跟邊境管理的問題。」；媒體追問對於與蔣萬安差距達6、70％，民進黨希望陳時中能帶領他們出賽，陳時中說「這部分就要請教民進黨」。

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