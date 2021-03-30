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不祥之兆？昨晚台北驚見「血月」 真實原因令人搖頭

網路聲量比蔣萬安高 陳時中：因大家關心疫苗

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
衛福部長陳時中。本報資料照片
衛福部長陳時中。本報資料照片

根據QuickseeK快析輿情資料庫評估台北市長可能參選人的網路聲量差異，衛福部長陳時中一人就占72.4%的聲量，與國民黨立委蔣萬安的6%差距甚大；陳時中被媒體問到網路聲量表示，聲量與選舉無關，因大家對疫苗關心，聲量會比較高一點。

對於網路升亮奪冠，陳時中說，現在還在想疫苗跟邊境管理的問題；媒體追問對於與蔣萬安差距達6、70％，民進黨希望陳時中能帶領他們出賽，陳時中說「這部分就要請教民進黨」。

QuickseeK快析輿情資料庫分析，陳時中、民進黨立委吳思瑤、民進黨台北市黨部主委吳怡農、基隆市長林右昌、前文化部長鄭麗君，還有北市副市長黃珊珊等被點名可能參選台北市長者，陳時中占72.4%的聲量，其次是吳思瑤的8%、蔣萬安的6%等。

新冠肺炎 COVID-19

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