7D病房消失被打臉 柯文哲改口：施景中是台大最棒醫師

台北市長柯文哲日前在聯合大學演講時提到「7D病房」，聲稱「7D病房」專門收治「全台最爛」的病人，號稱是他的病房，並自稱離開台大醫院後，7D病房也關了，不過台大醫院婦產科名醫施景中打臉柯文哲，表示「7D病房不但沒有消失，編制還擴大了兩倍」。柯文哲今改口，表示不會啦，施景中是台大最棒的醫生，他們(台大)也改了一些，不過說完，柯文哲也嘆了一口氣。

對於柯文哲說過去專收最爛病人的台大7D病房，已經關了。不過施景中在臉書打臉，施景中在臉書表分享前輩的故事，指稱曾有一位院內前輩升等沒通過，氣到去醫學院遞辭呈。不料，老師提醒這位前輩，「台大醫院不會因為誰不在了，而無法運作下去」。

施景中也在臉書說，對於7D病房消失之說，目前掌管7D病房的是他的同學、內科部整合醫學科主任王宗道教授，等於直接打臉柯文哲有關7D病房消失的說法。北市府副發言人林珍羽也表示，俗稱7D病房（急診的後送病房）名稱是確實是消失了，因為已正名為「整合醫學科」。

林珍羽說，2009年，國內首個「駐院醫學科」由當時還是創傷醫學部主任的柯文哲所創建，俗稱「7D病房」，2013年，有了更多次專科的加入，更名為整合醫療照護病房，2014年，正名「整合醫學科」，2017年8月，列入內科次專科。

林珍羽說，市長說施景中很棒，7D病房是有改變一些，有關演講為過去經驗分享，並且十分認同及肯定台大醫院。