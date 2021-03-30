聽新聞
test
0:00 / 0:00
趙少康若不選黨主席就挺韓 或誰能貫徹他的政見就支持
中廣董事長趙少康不具參選黨主席資格，參選機率幾乎是微乎其微，近日傳出高雄市前市長韓國瑜因而對參選黨魁態度有些鬆動。趙少康今天受訪表示，現在看起來自己似乎不太能選，「如果韓國瑜出來，我就挺他」；趙少康也透露與韓通過電話詢問意願，韓國瑜指在趙少康沒宣布不選之前，他怎能說要不要選。
趙少康表示，韓國瑜的意思可能是說如果他（趙）不選，他（韓）再考慮要不要選。趙坦言，現在看起來自己似乎不太能選，沒有一年資格，「如果說他們（中常委）不給我選，那我也沒辦法」，這部分再看看。他也說，韓國瑜出來他就挺韓，道義上也要挺，怎麼能不挺韓呢。
至於韓國瑜要不要選，趙少康透露，兩人有通過電話，「我有問他我不選，你要不要選？他說我現在支持你選，我怎麼能表明我要不要選？」
趙少康也說，現在被點名要參選黨主席人中，只有江啟臣說要連任，等其他人都表態再說。他表示，自己會對國民黨提出一些應興應革的事項，例如中常會等，「誰能支持我的主張、貫徹我的政見，我能考慮支持他」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言