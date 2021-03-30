趙少康若不選黨主席就挺韓 或誰能貫徹他的政見就支持

中廣董事長趙少康不具參選黨主席資格，參選機率幾乎是微乎其微，近日傳出高雄市前市長韓國瑜因而對參選黨魁態度有些鬆動。趙少康今天受訪表示，現在看起來自己似乎不太能選，「如果韓國瑜出來，我就挺他」；趙少康也透露與韓通過電話詢問意願，韓國瑜指在趙少康沒宣布不選之前，他怎能說要不要選。

趙少康表示，韓國瑜的意思可能是說如果他（趙）不選，他（韓）再考慮要不要選。趙坦言，現在看起來自己似乎不太能選，沒有一年資格，「如果說他們（中常委）不給我選，那我也沒辦法」，這部分再看看。他也說，韓國瑜出來他就挺韓，道義上也要挺，怎麼能不挺韓呢。

至於韓國瑜要不要選，趙少康透露，兩人有通過電話，「我有問他我不選，你要不要選？他說我現在支持你選，我怎麼能表明我要不要選？」

趙少康也說，現在被點名要參選黨主席人中，只有江啟臣說要連任，等其他人都表態再說。他表示，自己會對國民黨提出一些應興應革的事項，例如中常會等，「誰能支持我的主張、貫徹我的政見，我能考慮支持他」。